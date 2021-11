HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 3:2pp (0:0, 2:2, 0:0 – 1:0). Branky a nahrávky: 33. T. Rachůnek (T. Hanousek), 36. Vondráček (Hladonik), 65. Plutnar (Jiří Kulich) – 34. J. Knotek (J. Káňa, Ondrušek), 35. Řezníček (Strapáč).Rozhodčí: Hradil, Obadal – Rampír, Šimánek. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 2352.

HC Energie Karlovy Vary: Habal – Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, Havlín, Pulpán, Hanousek – Rachůnek, Kracík, Flek – Hladonik, Miškář, Průžek – Kohout, Kulich, Beránek – Šik, Osmík, Vondráček.

Michale po delší době jste ukončili šňůru proher, jaké jsou dojmy?

Fantastické! Myslím si, že se všem klukům i realizačnímu týmu ulevilo. Předchozí zápasy, které jsme odehráli, ať jsme v nich nebyli lepší, tak jsme je prohráli o gól. Je to dost ubíjející. Dnes jsme šli do toho zápasu s tím, že musíme udělat vše pro to, abychom vyhráli. I za cenu v prodloužení nebo na nájezdy, což se nám nakonec povedlo a jsme za to rádi.

Týmu jste na poslední chvíli zajistil dva body, jak jste situaci na ledě vnímal?

Pár šancí jsme měli už předtím. Kulda (Jiří Kulich – pozn. redakce) to poté vytahoval na modrou a já jsem věděl, že je do konce málo času. Trenér na mě zakřičel ze střídačky, abych střílel, tak jsem vystřelil a naštěstí to tam padlo.

Olomouc potvrdila pověst důrazně hrajícího mužstva, bylo těžké hrát proti ní?

S Olomoucí je vždy těžké hrát. Systém mají postavený na defenzivě, takže prohrávat s nimi o gól je dost těžké, protože to stojí strašně sil. Nám se podařilo hned po buly vyrovnat díky Tomášovi Vondráčkovi. Zbytek zápasu bylo padesát na padesát, kde jsme nakonec byli my ti šťastnější.

Po dobrém startu do sezony se vám poslední dobou nedaří. Jak důležité bylo zvládnout ukání s Olomoucí?

Vítězství je hodně důležité. Trochu se nám v hlavě ulevilo. Samozřejmě, je to jeden zápas a bude jich ještě hodně. V pátek nás čeká těžké utkání se Zlínem, na které se musíme dobře připravit. Ten týden bude daleko lépe probíhat, po výhře, než kdybychom prohráli.

Ohlasy utkání Energie–Olomouc

Jan Tomajko (HC Olomouc): Řekl bych vyrovnaný zápas, 2:2 po šedesáti minutách, potom byli šťastnější domácí. Škoda, škoda. Pro nás každý bod dobrý, i ten jeden bereme. Takový vyrovnaný zápas, šance byly na obou stranách, přelévalo se to, domácí byli šťastnější.

Tomáš Mariška (HC Energie Karlovy Vary): Jsme rádi, že jsme ten zápas dokázali zvládnout. Hlavně jsem rád za to, jak jsme ten zápas dokázali odpracovat. Všichni hráči se snažili na sto procent plnit taktiku, kterou jsme si dali před zápasem. Řekli jsme si, že budeme bojovat o každý bod do posledního střídání, a to se nám povedlo. Šance byly na obou stranách, zvládli jsme těžkou pasáž, kdy s námi zamávala ta obdržená branka, nebyli jsme úplně v psychické pohodě, alei to jsme zvládli. (tom, sei)