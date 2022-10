Úvodní perioda přinesla v O2 Aréně pouze jednu branku. Sparťanům zařídil vedení při hře čtyři na čtyři David Němeček, který se protáhl do útočného pásma, a na jeho střelecký pokus byl gólman Energie Vladislav Habal krátký. Hostům ze západu Čech vyšel vstup do druhé dvacetiminutovky. Ve 26. minutě ztečoval Plutnarovu ránu od modré čáry Ondřej Beránek, který svou tečí změnil směr dráhy puku, a brankář Sparty Kovář byl bezmocný.

O minutu později šla Energie do vedení, když Tomáš Havlín vyslal propagační pokus od modré čáry, který zapadl až za překvapeného Jakuba Kováře. Ve 32. minutě se měnil ukazatel skóre počtvrté, tentokrát se o to zasloužil sparťanský Michal Řepík, který prudkou ranou prostřelil brankáře Varů. Energie si vzala vedení zpět ve 46. minutě, když se úspěšnou střelou z prostoru před brankou Sparty blýskl Jiří Černoch.

V 52. minutě bylo opět srovnáno, Sparťané nejdříve neuspěli v nájezdu čtyři na jednoho, ale následně se z druhé vlny prosadil David Němeček. Energetici si však o chvilku později opět vzali vedení na svou stranu, to se psala 54. minuta, kdy v signalizované výhodě se dostal ve skrumáži před sparťanskou brankou ke kotouči Tomáš Rachůnek, který pohotově dorazil puk do sítě. V závěru utkání si vytvořila Sparta velký tlak, který nakonec brankově zúročila necelých třicet vteřin před koncem zápasu, kdy Jakub Krejčík vyslal prudkou střelu od modré a ta se zastavila až v karlovarské svatyni.

V následném prodloužení byla Energie opět velmi aktivní a za to byla gólově odměněna, kdy Bernad předal kotouč Petru Koblasovi, který téměř z nulového úhlu překvapil brankáře Kováře. Další utkání odehrají energetici v domácím prostředí, ve kterém vyzvou v úterý 4. října od 17.30 hodin v podkrušnohorském derby Litvínov.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Sparta): "Od začátku zápasu, i když jsme vedli 1:0, tak to nebylo ono. Vary hrály výborně, výborně bruslily a my jsme nebyli my. Sice jsme se několikrát vrátili do zápasu, ale Vary nám vždy odskočily. Jsme rádi, že jsme v power play vyrovnali, ale myslím si, že hosté získali dva body zaslouženě. Šli si za tím více než my. Nehráli jsme poctivou hru, kterou bychom si představovali a Vary nás potrestaly."

Jakub Grof (Karlovy Vary): "Jsme samozřejmě spokojeni. Za prvé s bodovým ziskem, který mohl být za tři body, ale jsme spokojeni i s tím, že jsme uhráli dva (body). Jsou to pro nás hrozně důležité body. Teď jsme ztratili dva dobře rozehrané zápasy a ještě nám dva odpadly, což byl trošku problém. Tým nebyl v tempu, v jakém měl být. Dnes jsme se ale nachystali výborně a možná jsme využili toho, že Sparta měla v pátek těžký zápas. Podle mého jsme předvedli zajímavý výkon, který byl ohodnocený dvěma body."

HC Sparta Praha – HC Energie Karlovy Vary 4:5 pp (1:0, 1:2, 2:2 – 0:1). Branky a nahrávky: 15. Němeček (Kaše), 32. Řepík (Sobotka, Horák), 51. Němeček (Forman, G. Thorell), 60. Krejčík (Tomášek, Sobotka) – 26. O. Beránek (Plutnar), 27. Havlín (Redlich, Pulpán), 46. Černoch (Kohout, Plutnar), 54. Rachůnek (Hladonik), 63. Koblasa (Bernad). Rozhodčí: Šír, Sýkora – Svoboda, Špůr. Vyloučení: 8:6. Využití: 0:1. Diváci: 7345.

HC Sparta Praha: J. Kovář – Graňák, Krejčík, Polášek, Mikliš, Němeček, Jandus, Jurčina – Sobotka, Horák, Řepík – Safin, Tomášek, Kaše – D. Simon, G. Thorell, E. Thorell – Forman, Vitouch, Přibyl.

HC Energie Karlovy Vary: Habal – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán, Rohan – Rachůnek, Gríger, Hladonik – Koblasa, Černoch, Kohout – O. Beránek, J. Baláž, Redlich – Jiskra, Vondráček.