Karlovy Vary: Novotný (Habal) – Plutnar, Parkkonen, Pulpán (A), Dlapa, T. Hanousek, T. Havlín, M. Rohan – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – Průžek, Kulich, O. Beránek – Koblasa, Miškář, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček (C).

Olomouc: Lukáš – T. Černý, Ondrušek (C), Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner – J. Káňa, Krejčí (A), Kucsera – Klimek, Nahodil, Kunc – Ostřížek, J. Knotek (A), Navrátil – Strapáč, Kolouch, Bambula.

Ve třetí části se svěřenci Martina Pešouta vrátili do zápasu. Ve 43. minutě snížil kapitán Vondráček a v 50. minutě poslal duel do prodloužení Flek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.