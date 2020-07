Po více než čtyřech měsících vyrazili znovu na led. Karlovarští hokejisté v pondělí dopoledne zahájili oblíbenější část přípravy na nadcházející extraligovou sezonu, v jejímž rámci je čeká i osm přípravných duelů. „Konečně nás čekají zase tréninky na ledě, na který jsme se všichni těšili.

Načerpali jsme nějaké síly, tak věřím, že je zúročíme. Budeme nabírat obecnou kondici na ledě i na suchu. Ten úvodní týden bude trochu víc na zapracování a také aby si hráči trochu navykli na led. Příští týden už nás čekají první zápasy, to už se budeme věnovat spíše systémovým věcem,“ uvedl ke startu přípravy karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Trenérům Pešoutovi, Mariškovi a Kněžickému se na úvodním tréninku, rozděleném na dvě skupiny, hlásilo na tři desítky hokejistů. Nechyběl ani nováček týmu, obránce Daniel Kowalczyk, který přichází na roční hostování z brněnské Komety.

Sokolovský útočník Martin Kadlec, který v lázních absolvuje dvoutýdenní zkoušku, se k týmu připojí v následujících dnech. Poprvé v nové sezoně s Energií trénoval i zkušený obránce Dominik Graňák, který se přes léto tradičně připravuje individuálně. „Dan Kowalczyk by měl být náhradou za Ondru Šafáře, který nám během léta nečekaně vypadl ze sestavy. Martin Kadlec u nás dostane šanci na zkoušku a uvidíme, jak si o ni řekne. Loňskou sezonu měl velmi povedenou, tak jsme se domluvili, že mu šanci dáme. Bude záležet na něm, jestli si to místo tady najde, nebo ne,“ uvedl k nejnovějším posilám týmu Mariška.

Kdo s týmem naopak netrénoval, to byl obránce Martin Rohan, který je po operaci a ještě minimálně tři týdny se do přípravy A-týmu nezapojí. Absenci hlásil i brankář Jan Bednář, který se aktuálně připravuje s reprezentační dvacítkou. „Martin Rohan podstoupil drobný operační zákrok na noze, na ten zákrok musel. Měl by nám chybět přibližně 2-3 týdny, uvidíme, jak rychle to půjde, ale věřím, že se do toho rychle dostane. Další ztráty zatím nemáme, všichni hráči by měli být připravení do tréninku,“ uvedl dlouholetý Pešoutův asistent.

Kádr energetiků však ještě není uzavřen. Sportovní vedení klubu i nadále vyjednává se zámořskými posilami, zájem nastoupit za svůj mateřský klub má minimálně v úvodu sezony karlovarský odchovanec Martin Frk, který však čeká na souhlas svého současného klubu z Los Angeles. V hledáčku trenéra Pešouta jsou ale i další hráči. „S hráči jsme v kontaktu, ale není to úplně jednoduché, se s těmi kluby domluvit. Hráči mají zájem tu hrát, my zájem máme také, ale je tam ještě spousta věcí k řešení. Uvidíme, jak se nám podaří doladit věci ohledně pojištění, smluv a různých povolení. Někde jsme v jednání trochu dál, jinde spíše na začátku,“ uvedl Mariška k možným zámořským posilám.

Do přípravy A-týmu se zapojili i karlovarští junioři, kteří by měli dostat prostor i v přípravných zápasech na novou sezonu. „Počítáme, že kluci šanci určitě dostanou, minimálně teď na začátku přípravy, kdy bychom chtěli dát více prostoru mladším hráčům a hráčům, co jsou u nás na zkoušku. Bude záležet zejména na nich, jak si o to místo řeknou a jestli nás zaujmou, nebo ne,“ uvádí na adresu talentovaných mladíků.

Po úvodním týdnu nastoupí energetici již příští týden k úvodním dvěma přípravným zápasům. V úterý 4. srpna zajíždí na led Mladé Boleslavi, o dva dny později přivítají na domácím ledě Liberec.