„Štěstí přeje připraveným a my jsme bohužel poslední měsíc a půl hráli obden a na play-off jsme připravení nebyli,“ zklamaně řekl po utkání trenér Energie Martin Pešout.

Pardubice urvaly třetí duel v prodloužení a Energii ukončily sezonu

Tentokrát však byli energetici blízko. K prodloužení série jim chyběl pověstný kousek hokejového štěstí. „Rvali jsme to vůlí, silou. Jsme známí tím, že máme dobrou kondici a dobře bruslíme, ale kousíček nám v každém zápase chyběl,“ uznal Pešout.

Pro jeho výběr to byl vzhledem k předvedenému výkonu hořký konec. „Samozřejmě se sluší soupeři pogratulovat. Pro nás je výsledek 0:3 na zápasy příliš krutý, chtěli jsme aspoň jeden zápas uhrát,“ upozorňoval šéf karlovarské střídačky.

„Prohráli jsme de facto třikrát 2:3, protože jeden gól jsme dostali do prázdné branky. Myslím, že si to hráči nezasloužili, aby to bylo tak kruté, ale takový je sport,“ poukazoval Pešout.

Hokejisté Energie tak obsadili po vyřazení z předkola konečnou dvanáctou příčku. „Chtěl bych poděkovat našim hráčům, co předvedli za poslední měsíc a půl, protože ještě před týdnem jsme se strachovali o baráž, ale nakonec jsme v posledních kolech předkolo play-off vybojovali a myslím si, že jsme byli důstojným soupeřem, i když tomu výsledek série neodpovídá,“ děkoval závěrem hráčům karlovarský trenér.