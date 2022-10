Do utkání aktivněji vstoupili Bruslaři, kteří notně zaměstnávali obranné řady Energie v čele s brankářem Lukešem, ale i přesto se ukazatel skóre neměnil.

„Boleslav na nás dneska vlétla, prvních deset minut nás motali, ale ustáli jsme to,“ vracel se k úvodu první třetiny karlovarský trenér Václav Skuhravý.

To až v prostřední periodě se dočkali diváci brankové radosti, na straně energetiků. Při hře ve čtyřech od modré vypálil Pulpán, jehož střelu vyrazil Novotný jen na hokejku Dávida Grígera.

Slovenský forvard puk nabral na bekhendovou stranu hole a následně vymetl pravý růžek domácí branky. Boleslav se poté snažila o vyrovnání, ale bez úspěchu. Domácí nevyužili v závěru třetí třetiny výhodu přesilové hry a ani následná hra bez brankáře kýženou vyrovnávací branku v jejich podání nepřinesla.

„Ve druhé třetině se nám podařilo dát gól a svojí bojovností jsme to uhráli až do stavu, který vydržel do konce,“ oddychl si po utkání Skuhravý, když jeho tým urval fotbalovou výhru 1:0.

V neděli 9. října se energetici vydají k lídrovi tabulky, do Pardubic, kde odehrají zápas od 18.00 hodin.

BK Mladá Boleslav – HC Energie Karlovy Vary 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). Branka a nahrávky: 35. Gríger (Pulpán, Havlín). Rozhodčí: Horák, Hejduk – Ondráček, Klouček. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 2459. Karlovy Vary: Lukeš – Plutnar, Bartejs, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán, Rohan – Rachůnek, Černoch, Kohout – Koblasa, Gríger, O. Beránek – Redlich, Hladonik, Vondráček – Jiskra, J. Baláž, Kružík.