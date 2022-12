„Musím říct, že dokážeme hrát relativně vyrovnané zápasy s Příbramí nebo Chomutovem, ale proti Letňanům se nám moc nedaří. Bez ohledu na tabulku, oni jsou nejlepším týmem v celé soutěži,“ míní kouč Stadionu.

HC Stadion Cheb - HC Letci Letňany 1:6.Zdroj: HC Stadion Cheb

Porážku ale rychle hází za hlavu, už ve středu totiž Cheb čeká utkání na ledě Ústí nad Labem, na území pátého týmu tabulky. „Před sezonou byla prioritou záchrana, ale nyní se nacházíme v tabulce na místě, které není daleko od nejlepší osmičky. Proto chceme do konce základní části zabojovat a pokusit se postoupit do nadstavby A. Porveme se o to, a třeba se nám to i s trochou štěstí podaří,“ doplnil odhodlaně na závěr šéf chebských hokejistů.

HC Stadion Cheb – HC Letci Letňany 1:6

Zdroj: HC Stadion Cheb

Třetiny: 0:2, 1:2, 0:2. Branky a nahrávky: 38. Shafeev (Šik, Troška) – 13. Uhlík (Arnošt, Kastner), 17. Hrala (Švec, Hozák), 30. Hozák (Wojnar, Labuzík), 34. Kropáček (Havelka, Wojnar), 41. Arnošt (Kolářík, Kastner), 57. Uhlík (Hozák, Kastner). Rozhodčí: Domský – Kurtin, Pěkný. Vyloučení: 7:8. Využití přesilových her: 0:4. Diváci: 217. HC Stadion Cheb: Kašpar, Tichon – Iakhanov, Šik, Kořán, Troška, Shikut, Vápeník, Strýček, Stejskal – Vrtek, Shafeev, Konášek, Nekvinda, Fečo, Čejka, Rozhon, Šťastný, Krutina, Parshakov, Dinga. Trenér: Petr Nekvinda. HC Letci Letňany: Kopřiva, Brázdil – Guryevsky, Havelka, Chalupa, Lytvynov, Kolařík, Kynčl, Fiala – Kropáček, Wojnar, Uhlík, Hrala, Staněk, Arnošt, Švec, Labuzík, Matuška, Hozák, Kastner. Trenér: Jaroslav Nedvěd.

Ostatní výsledky 26. kola západní konference: SHC Klatovy – HC Děčín 3:4, HC Baník Příbram – HC Řisuty 7:4, IHC Králové Písek – HC Stadion Vrchlabí 4:2, Piráti Chomutov – HC Slovan Ústí nad Labem 6:3, HC Kobra Praha – HC Benátky nad Jizerou 5:2, HC Tábor – HC Vlci Jablonec nad Nisou 11:0, Mostečtí Lvi – HC WIKOV Hronov 11:1 nedohráno, předčasně ukončeno.

Klatovští hokejisté opět prohráli, drtivý závěr vyrovnání proti Děčínu nepřinesl