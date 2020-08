Po červnovém draftu do CHL, kdy byl vybrán jako druhý v pořadí, už si karlovarský talent může pomalu balit kufry za moře! Tým Acadie-Bathurts Titan, který jej draftoval, totiž již s karlovarským gólmanem podepsal smlouvu.

„Do odletu do Kanady zatím zůstávám v Karlových Varech, do zámoří bych se měl přesunout v nejbližší době, jak situace dovolí,“ hlásí ke svému blížícímu se odchodu Bednář.

Jeho situaci nahrává i fakt, že juniorská soutěž QMJHL, do které byl draftován týmem Acadie-Bathusrt Titan, by se jako jedna z mála soutěží měla rozeběhnout podle plánu, a to 1. října. Bednář by se v případě brzkého odletu měl připojit k týmu a naskočit by mohl i do přípravných utkání na novou sezonu. Po příletu do Kanady však bude muset nejprve absolvovat povinnou čtrnáctidenní karanténu.

Bednář patří mezi největší české naděje nadcházejícího draftu do National Hockey League, ještě před tím ho však čekal ten do juniorské CHL - Import Draft. V něm si kluby zamlouvají evropské hráče.

V konkurenci dalších nadějných hokejistů skončil odchovanec Energie na fantastické druhé pozici, výše se umístil už jen ruský forvard Matvei Petrov.

Bednáře si do svých řad vybralo mužstvo Acadie-Bathurst Titan, hrající mládežnickou Quebec Major Junior Hockey League.

„Těší nás, že se Jan připojí k našemu týmu. Je urostlý, rychlý a je zvyklý soutěžit na vysoké úrovni. Je pro nás velkým dílkem do naší skládanky a cítíme, že bude patřit mezi lepší gólmany v soutěži,“ vyjádřil se kr8tce po draftu do CHL na adresu karlovarského rodáka generální manažer Acadie-Bathurst Sylvain Couturier.

Jan Bednář patří k největším talentům karlovarského hokeje. Už od dětství pravidelně chytal za starší výběry, extraligovou premiéru mezi dospělými si pak odbyl v pouhých 16 letech v lednu roku 2019, kdy se postavil do branky Energie v zápase na ledě Třince a výbornými výkony přispěl k zisku cenného bodu. Ve zbytku sezony pak byl jedním z hlavních důvodů, proč Energie po návratu do extraligy nehrála baráž.

Místní odchovanec patří mezi pravidelné mládežnické reprezentanty, v zimě mu jen o kousek unikla nominace na MS hráčů do 20 let, které se konalo v Ostravě a v Třinci.

V uplynulé sezoně plnil Bednář roli týmové dvojky za Filipem Novotným, i přes horší čísla však karlovarský talent dokázal třeba dvakrát vychytat týmu vítězství na horkém ledě Liberce. Čtyřiadvacet startů si pak připsal tak v dresu prvoligového Sokolova.

