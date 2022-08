Hokejista, který minulou sezonu dohrával v Sokolově, pěl slova chvály na své mladé spoluhráče. „Spousta z nich jsou šikovní kluci. Karlovy Vary mají kvalitní juniorský tým a hodně z mladých má velkou šanci co nejdříve hrát za áčko,“ tvrdil Kružík.

Kromě Kružíka se stali ozdobou zápasu brankáři Petr Hamalčík chytající dvě třetiny, a Adam Dybal. Jemu daly Litoměřice svůj jediný gól. „Byla to první střela na něj. Brankář, který jde do rozehraného zápasu, to má těžký. Oba předvedli super výkon a patří jim obrovský dík,“ uvedl odchovanec Kladna.

V dresu kladenských Rytířů má jediný start v extralize ze sezony 2019/20.

Za Karlovy Vary nastoupil v přípravě zatím ve všech čtyřech duelech. Dvě branky Litoměřicím mohou Kružíka přiblížit trvalému angažmá na západě Čech a přiblížit k extraligovým startům.

„Z obou gólů mám radost, protože jsou pro mě důležité, ale samozřejmě jsem rád, že se vyhrálo. Góly jsou takový bonus, který potěší,“ svěřil se Kružík.

V Karlových Varech je zatím na měsíční zkoušku a zázemí extraligového klubu si pochvaluje. „Trenéři, kustodi, hráči, prostě všichni jsou skvělí. Je tu úžasná parta kluků, v týmu je zdravé prostředí a díky tomu může ten tým podávat takové výkony,“ popsal šestadvacetiletý hokejista.

„Ať už to dopadne jakkoliv, tak jsem rád, že můžu být součástí této organizace,“ dodal Daniel Kružík.

Trenér Karlových Varů Jakub Grof hodnotil zápas s Litoměřicemi pozitivně. „Do zápasu nastoupilo i několik mladých hráčů, ze základní sestavy jich naskočilo asi šest. Bylo to velice pozitivní, když mladí hráči velice dobře fungovali na ledě šedesát minut. To znamená, že jsou na to naučeni a pro nás je to jedině dobře. Obránci mile překvapili, hra v systému, práce v obranném pásmu, byli sebevědomí na puku. V útoku byly také zajímavé věci. Zápas splnil, co jsme očekávali a výsledek je spíše bonus,“ vyjádřil se pro klubové stránky Grof.

Hokejisté Energie Karlovy Vary hrají ve čtvrtek od 18 hodin na Zimním stadionu v Mariánských Lázních s Libercem.

Permanentkáři mají vstup zdarma. Vstupenky na toto přípravné utkání se budou prodávat na pokladně stadionu v Mariánských Lázních v den zápasu od 15 hodin.

