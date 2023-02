Já to řeknu jinak. Budu velmi spokojený, když i po posledních čtyřech zápasech zůstaneme na stejném místě.

Znamená to, že nepokukujete po elitní osmičce?

Nebránil bych se tomu, kdybychom o jedno místo poskočili. Ale spíš se koukáme pod sebe, protože se to tam mele. Myslím, že je lepší mít pokoru, být ostražitý.

Máte spočítáno kolik k tomu bude potřeba ještě bodů?

Asi by se nabízelo říct, že takhle nepřemýšlíme. Ale počítáme to, existuje i varianta, že už by to mohlo stačit. K absolutní jistotě potřebujeme tři čtyři body.

Kde je nejlépe získat?

Bylo by fajn, kdybychom to vyřešili už tento víkend.

To hrajete v pátek ve Vítkovicích, jaký to je soupeř?

Mají velice silný tým, jsou ambiciózní a prožívají skvělou sezonu. Při hře pět na pět jsme si s nimi v předchozích zápasech poradili, ale velké problémy nám dělají v přesilovce. Mají na ni skvělé hráče – Muellera, Lakatoše i další. Naopak naše přesilovka není dobrá, potřebujeme ji zlepšit. I když na tom neustále pracujeme, pokroky jsou mírné. Ale ve Vítkovicích to bude klíč k úspěchu.

A v neděli přijede do karlovarské KV Areny českobudějovický Motor…

To bude velice těžké a vyhrocené utkání. Zatímco my chceme hrát o co nejlepší pozici v play-off, Budějovice budou hrát o život (hrozí jim baráž – pozn. aut.).

Jak se díváte na vyrovnanost extraligy, s výjimkou Pardubic, má každý o co hrát?

Když budu zahleděný do sebe, tak bych samozřejmě měl rád play-off jisté, abych byl víc v klidu. Ale na druhou stranu pro atraktivitu soutěže a pro diváky je to dobré.

Mimo hru máte čtyři obránce – Bartejs, Plutnar, Pulpán, Dlapa. Je šance, že někdo z nich naskočí brzy do hry?

Těžko. Všechno to jsou velcí, silní a zkušení obránci. Je to obrovský hendikep.

Naopak se vám daří prodlužovat smlouvy. Je pro trenéra příjemné vědět, že kostra týmu zůstane pohromadě?

Snažíme se tým zlepšit, protože bychom chtěli být příští sezonu ještě úspěšnější. Hráčům, kterým věříme a končili jim smlouvy, jsme takhle dali najevo, že s nimi počítáme i nadále.

Program HC Energie KV

Pátek, 24. února, 17.30

Vítkovice – ENERGIE K. VARY

Neděle, 26. února, 16.20, ČT Sport

ENERGIE KV – České Budějovice

Pátek, 3. března, 18.00

ENERGIE K. VARY – Liberec

Neděle, 5. března, 18.00

Kladno – ENERGIE K. VARY

Pozn.: Karlovarští hokejisté drží po 48. kole devátou příčku. Mají stejně bodů jako osmá Plzeň (64). Na poslední Kladno mají náskok 10 bodů.