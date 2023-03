/HOKEJ/ Na domácím ledě sehráli karlovarští hokejisté vyrovnanou bitvu s Olomoucí. Díky výhře ve druhém utkání se série přesouvá zpět do Olomouce, kde bude Energie potřebovat podporu svých fanoušků. „Přejeme si, aby nás přijeli podpořit v co největším počtu,“ přeje si útočník karlovarské Energie Ondřej Beránek.

Ondřej Beránek, útočník HC Energie Karlovy Vary. | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

Úterý, 14. března, 17.00, ČT sport: Olomouc – Energie Karlovy Vary.

Případně, středa, 15. března, 18.00: Olomouc – Energie Karlovy Vary.

Ondro, jak byste zhodnotil oba domácí zápasy s Olomoucí?

Myslím si, že v obou zápasech jsme byli lepším týmem. Hráli jsme hokej a vypadal o hodně lépe, než v předešlém utkání v Olomouci. V neděli přišel ve třetí třetině výpadek, což se nesmí stávat. Vyhrávali jsme o dvě branky a pustili jsme soupeře do hry.

Zdálo se, že když jste kohoutům nedovolili hrát jejich hru, byli jste na koni…

Je to přesně tak. V prvním zápase s Olomoucí jsme hráli její hokej. Chtěli jsme se bít a dohrávat vše tělem. To není náš styl. V kabině jsme si k tomu něco řekli. V domácím prostředí jsme přepnuli, začali jsme hrát náš hokej, a jak všichni viděli, Olomouc jsme přehrávali.

Opět jste zažili minutu hrůzy, během které se Olomouc dostala zpátky do zápasu…

Kdybych věděl, jak situaci předejít, nedošlo by k ní. Nedokážu si vysvětlit, čím to bylo. Inkasovali jsme branku v oslabení a přišlo mi, jako kdybychom přestali hrát náš hokej. Dvě třetiny jsme soupeře nepustili z pásma a byli jsme lepším týmem. Asi jsme si mysleli, že to ve třetí části už ubojujeme, ale Olomouc vyrovnala a pak v prodloužení zvítězila.

V neděli nastoupil do brankoviště po delší odmlce Vladislav Habal, který dochytával sobotní duel. Co říct na jeho adresu?

Vláďa zachytal parádně a držel nás celou dobu nad vodou. Měl skvělé zákroky a patří mu velké poděkování. Bohužel se hokej hraje na góly. My jsme tři inkasovali a vstřelili jen dva.

Zvedla se vaše hra v přesilových hrách, ve kterých jste v základní části byli nejhorší…

Věděli jsme, že se nám v přesilovkách nedaří. Zaměřovali jsme se na ně v trénincích a každý den jsme je pilovali. Konečně nějak v našem podání vypadají. V neděli jsme je sehráli skvěle, ale nedokázali jsme je využít. Čeká nás cesta do Olomouce a musíme tam nastoupit se vztyčenou hlavou. Už nemáme co ztratit a musíme tam urvat dva zápasy.

Hra se přesouvá do Olomouce, co bude potřeba k vítězství?

Nesmíme hrát hru soupeře. Naopak musíme hrát tu naší, bojovat a bodovat.

FOTO: Olomouc obrala Energii o druhé vítězství v sérii, rozhodla v prodloužení

Jak přimět fanoušky, aby vás přijeli podpořit na venkovní stadion?

Přejeme si, aby nás přijeli podpořit v co největším počtu. Hrajeme o všechno a uděláme maximum, abychom se na konci série společně zaradovali.

KV Arénu navštívilo v obou zápasech přes 4 000 diváků, co byste jim vzkázal?

Je velkou výhodou, když přijde tolik diváků a ženou vás dopředu. Byl to úplně jiný hokej než v Olomouci a my jim moc děkujeme za podporu, kterou nám na domácí půdě dávali. Doufejme, že se ještě letos uvidíme v Karlových Varech.

KAMILA STŘÍTESKÁ STRÖER