/HOKEJ/ Gólman karlovarské Energie Vladislav Habal naskočil do sedmadvaceti zápasů, z čehož tři byly v předkole play-off. V sezoně utrpěl zranění, které mu nedovolilo na delší čas naskočit do hry „Mě osobně bylo nejhůř, když jsem se zranil v utkání s Třincem,“ vzpomíná karlovarský gólman.

Vladislav Habal, brankář HC Energie Karlovy Vary. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Vladislave, sezona skončila prohranou sérii s Olomoucí 3:1, jak byste ji zpětně zhodnotil?

Série byla hodně vyhrocená a velice ovlivněná nešťastnou událostí s rolbou. Nejvíc nás mrzí ztracený domácí zápas, ve kterém jsme vedli 2:0. Tam se série zlomila. Kdyby se nám podařilo vítězství ukopat, mohlo poslední utkání vypadat jinak. Moc nás to mrzí. Měli jsme velkou šanci přejít přes Olomouc do čtvrtfinále, ale bohužel se nám to opět nepodařilo. Budeme doufat, že příští rok se to konečně zlomí a do čtvrtfinále se dostaneme.

Nastoupil jste do branky po delší pauze a v předkole play-off jste odchytal 3,5 zápasů. Jak těžké bylo se do toho dostat?

Bylo to docela těžké. První zápas po zranění se mi nepovedl, ale nepodařil se nám ani týmově. Pak jsem na svou šanci musel čekat. Ta přišla ve druhém zápase s Olomoucí. Nechci ale hodnotit svůj výkon, to náleží jiným lidem, ale myslím si, že to nebylo hrozné.

Když se ohlédnete za celou sezonou, jaká byla?

Kolem Vánoc jsme se potáceli kolem baráže, takže nakonec pro nás sezona dopadla vlastně dobře. Do posledního zápasu jsme bojovali o osmé místo, tudíž ji z tohoto úhlu pohledu, hodnotím relativně pozitivně.

Dokážete zpětně říct, kde vás nejvíc tlačila bota?

Nejvíc nás tlačily přesilové hry. Nepomohly jsme si jimi ani v předkole. Naproti Olomouc, která využila asi šest početních převah.

Vybavíte si moment, kdy vám bylo v sezoně nejhůř?

Mě osobně bylo nejhůř, když jsem se zranil v utkání s Třincem. Vcelku rychle jsem se dal dohromady. Nastupoval jsem v té době pravidelně a myslím si, že jsem podával dobré výkony.

V brankovišti jste se střídal se Štěpánem Lukešem. Jaká byla vaše spolupráce?

Myslím si, že standardní. Oba jsme chtěli chytat a byli jsme rádi, když jsme dostali příležitost. Vzájemně jsme si přáli, což je důležité.

Jaký je David Bruk coby trenér?

Působí na mě jako skvělý člověk, který přináší dobré systémové věci. Je to samozřejmě změna. Najednou se nelétalo nahoru a dolů, ale mělo to nějakou hlavu a patu. V tom byla největší změna.

Jaký bude váš následující program?

Teď dostaneme šest týdnů volna, abychom si odpočinuli a doléčili zranění. Pak nám začne příprava na novou sezonu, ale podrobnější plán ještě neznám.

