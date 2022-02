Baníkovci v 6. minutě šli do vedení, ve vlastním oslabení se bekhendem pod horní tyč prosadil Tomáš Jandus. Nedlouho poté ale znovu slávisté dokázali zásluhou Martina Ondráčka srovnat. A záhy šli poprvé do vedení, přečíslení dva na jednoho zužitkoval Daniel Kružík. Uběhla přesně jedna minuta a Jaromír Kverka je po luxusním servisu Přibyla o něj opět připravil.

Baník vstupoval do druhé třetiny přesilovou hrou, ve které si roli střelce a nahrávače prohodili Kverka s Danielem Přibylem a druhý jmenovaný střelou po ledě dal na 4:3. Neuběhlo však moc času a Kružík se opět radoval po povedeném přečíslení hostů z gólu. Píše se 33. minuta, Filipa Vlčka trefuje střela od modré, ten se rychle zorientuje a překonává Adama Berana.

Do třetího dějství tedy hosté vstupovali s jednogólovým vedením. A po minutě a dvou vteřinách se jim podařilo odskočit na rozdíl dvou branek. Beran totiž vyrazil Hovorkův pokus jen na Barákovu hokejku a ten nabídnutou šancí nepohrdl. Bylo to 4:6.

Ve 46. minutě hry se Kverkovi, opět ve spolupráci s Přibylem, podařilo vstřelit kontaktní gól, celek z města s hornickou tradicí pak šel do přesilovky a v ní se podařilo tvrdou střelou od modré srovnat 43letému zadákovi Janu Novákovi, jenž ještě loni působil právě ve Slavii.

V prodloužení pak obrat svého mužstva dokonal po kooperaci s Klejnou Vojtěch Tomi, a vystřelil tak svěřencům Martina Štrby dva body navíc.

„Byl to bláznivý zápas. Nečekal jsem to. Jsem samozřejmě rád, že jsme vyhráli, ale takovéto zápasy jsou strašně infarktové, takhle na konci sezony je to o zdraví,“ glosoval přestřelku se svým bývalým klubem střelec vyrovnávací branky Novák.

„Zápas se musel líbit, padlo hodně gólů. My samozřejmě musíme zapracovat na té obranné fázi, abychom jich tolik nedostávali, ale když jsme viděli ostatní výsledky, ty dva body jsou pro nás teď zlaté,“ prohlásil se zřetelnou úlevou domácí asistent trenéra Vojtěch Šik.

Poslední utkání základní části odehrají baníkovci dnes od 17.30 na půdě třetí Třebíče. „Každý zápas je důležitý. Stoprocentně tam jedeme vyhrát a poprat se o tu šestku. To je náš cíl,“ uzavřel Novák.

HC Baník Sokolov – HC Slavia Praha 7:6pp (3:3, 1:2, 2:1, 1:0). Branky a nahrávky: 3. Rohan T. (Bílek, Pohl), 6. Jandus (Sloboda) – HO, 16. Kverka (Přibyl, Vracovský), 21. Přibyl (Kverka, Jurčík) – PH, 46. Kverka (Přibyl, Vodička), 50. Novák (Bílek, Hašek) – PH, 64. Tomi (Klejna, Jurčík) – 3. Brož (Krejčí, Vlček), 9. Ondráček (Doležal, Poletín), 15. Kružík (Žejdl, Doležal), 22. Kružík (Žejdl, Havel), 33. Vlček (Hovorka, Kern), 42. Barák (Hovorka, Kafka). Rozhodčí: Kostourek, Sýkora – Coubal, Kokrment. Vyloučení: 2:6. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 713.

Sokolov: Beran – Pohl, Jeřábek, Novák, Kadeřávek, Vodička, Klejna, Seemann – Vracovský, Kverka, Přibyl, Jurčík, Vrhel, Tomi, Jandus, Hašek, Sloboda, Bílek, Rohan T., Rulík.