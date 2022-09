Ti mají na svém kontě po dvou odehraných kolech jeden bod, který vyválčili v uplynulém kole v pražském Edenu, kde podlehli Slavii až po prodloužení. „Vstoupili jsme dobře do zápasu, využili jsme přesilovku, ale bohužel vzápětí po našem špatném střídání Slavie vyrovnala. Po tomto gólu jsme se odchýlili od naší hry. Neměli jsme tam vůbec ty detaily, které dělají zápas. Přeskakoval nám puk, měli jsme malý pohyb,“ vracel se k utkání se Slavií sokolovský forvard Martin Osmík.

Hokejisté Baníku urvali v bitvě se Slavií bod

„Naštěstí jsme se vrátili do zápasu. Jen škoda, že jsme ten druhý bod neurvali my! Samozřejmě jsme ale rádi i za bod,“ kvitoval Osmík premiérový bodový zisk v nové sezoně. Přidat budou moci další, a to před svými fanoušky, před kterými se jim postaví od 18.00 hodin poslední celek tabulky Šumperk. Ten vyšel v prvních dvou kolech bodově naprázdno, a bez zisku bodu tak uzavírá tabulku Chance ligy.