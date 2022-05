Jaká byla vaše premiérová sezona v Sokolově? Velice úspěšná. To si nebudeme nic nalhávat. Třetí místo v první lize je pro Sokolov historický úspěch. Z mého pohledu to byla fantastická sezona.

V základní části soutěže jste obsadili šesté místo. Odpovídalo to zhruba výkonům týmu?

S odstupem času bych řekl, že asi ano. I když papírově i vzhledem k vývoji sezony tam mohly být i jiné týmy. Soutěž byla vyrovnaná, ale šesté místo zhruba odpovídá tomu, co jsme předváděli.

Ve čtvrtfinále play off jste vyřadili Třebíč, která byla překvapením letošního ročníku a v základní části obsadila třetí příčku. Bylo to velké překvapení?

Překvapením byl už fakt, že jsme se dostali do první šestky. Třebíč měla výbornou sezonu a určitě si přála jít dál. Ale to my jsme chtěli také.

V semifinále s Jihlavou jste uhráli jediný zápas. To už bylo tak trochu nad plán? Dukla byla lepší?

Oba první dva zápasy v Jihlavě byly velice vyrovnané a prohráli jsme je až v prodloužení. Doma se nám první utkání nepovedlo, pak jsme sice jednou vyhráli, ale Jihlava byla o kousek lepší a postoupila do finále zaslouženě. Ale určitě se s námi zapotila.

Rozpočet snížíme, ale zůstaneme konkurenceschopní, ujišťuje Stanislav Bednařík

V Sokolově se hrála první liga po mnohaleté pauze třetí sezonu. Přepisovaly se klubové dějiny?

Jak už jsem říkal, pro klub to byl obrovský úspěch. Semifinále první ligy se v Sokolově nikdy nehrálo. S rozpočtem, jaký máme, třetí místo nikdo nečekal. Jsme partnerský tým dvou extraligových klubů Sparty a Karlových Varů. Nastupují za nás mladí kluci, celkem se mi loni v týmu protočilo šedesát hráčů. Je těžké budovat nějakou koncepci, ale takhle to máme v Baníku nastavené. Vzhledem k tomu všemu je to výborný výsledek.

Kromě trenérské role působíte v Sokolově také jako sportovní manažer. Co tato funkce obnáší?

Všechno, co se týká kádru. Hráči, přestupy, hostování, prezentace a výsledky prvního týmu. Všechno jde za mnou. Hráče si sháním sám. Mám nějaký budget, který si hlídá majitel, a výši hráčských smluv řešíme spolu.

V podobné roli jste poprvé. Baví vás manažerský funkce více než samotné trénování?

Řekl bych, že raději jsem na ledě, a až potom nastupuje manažerská role. Pořád jsem na telefonu a něco řeším. Ve dne, v noci i o svátcích. Ale líbí se mi, že si mohu sám vybrat hráče, jak se mi hodí do koncepce. A jsem za to zodpovědný.

Jak funguje spolupráce s partnerskými extraligovými kluby?

Spartou vedou Petr Ton s Jardou Hlinkou, což jsou moji kamarádi a bývalí spoluhráči. Komunikace s nimi probíhá bezvadně. Samozřejmě u nás potřebují obehrávat hráče, ale netlačí na pilu, když na to některý z nich vyloženě nemá. Po každém zápase si voláme. Většinou se domlouvají měsíční hostování a potom vždycky udělám nějaký výstup, jestli si konkrétního hokejistu v týmu necháme. Snažím se je zapracovat a připravit pro extraligu. To samé v případě Varů. Tam to bylo jiné v tom, že nám poslaly rovnou před sezonou hráče, kteří se nedostali do základního kádru. S nimi jsem počítal, ale Energie si pro ně mohla v případě potřeby kdykoliv sáhnout. Někdo tlačí víc, někdo méně, i podle situace, ale pochopitelně chtějí, aby jejich hráči u nás hráli, když už je tam pošlou.

Chodí v Sokolově na hokej diváci?

To je asi jediná vada na kráse, že lidi na zápasy moc nechodí. A je to škoda.

Hokejisté Motoru posilují, ze Sparty přichází zkušený útočník Jakub Strnad

Jaké bývají zhruba návštěvy?

V průměru tři sta na základní část. Na play off tak dvojnásobek. Přitom ve druhé lize prý chodily na zápasy o postup i tři tisíce. Je to dané také dobou. Ale v Sokolově toho moc jinak není a myslel jsem si, že když se nám takhle daří, tak lidi alespoň na play off přijdou ve větším počtu. Uvidíme letos.

V Sokolově jste bez rodiny? Jak se tam žije?

Jsem tam sám. Manželka má svoji práci tady v Budějovicích a děti chodí do školy. Je to jednoduché. Jsem buď na zimáku, nebo v bytě. Nic jiného. Žiji prací, a když je nějaká chvilka, tak jedu domů. I když je to tři a půl hodiny cesty. V sezoně to prakticky nejde. V létě je to lepší, když jsou volné víkendy. Tak to prostě je. Hokej je moje práce a tak to beru.

Předtím jste nedokončil sezonu v Chomutově, ani ve Slavii. Z tohoto pohledu jste si zase trochu vylepšil trenérské jméno?

To asi určitě. Ty dvě předcházející sezony bych moc komentovat nechtěl. I z tohoto pohledu jsem si přál, aby mi to v Sokolově vyšlo, a jsem rád, že se to povedlo. Potvrdilo se mi, že funguje směr, kterým se chci jako trenér vydat.

Hokejisté Motoru zahájili přípravu, kabina prvního týmu prochází rekonstrukcí

Hovořilo se o vás také jako o možné náhradě na postu asistenta v Motoru, odkud odchází Patrik Martinec. Dostala se až k vám tato informace?

Vím, že prý moje jméno padlo, ale žádný přímý kontakt neproběhl.

V Sokolově máte podepsanou smlouvu?

Ano. Se Sokolovem jsem podepsal smlouvu na další rok s roční opcí.

Skládáte na příští sezonu velice silný tým. Jaké budou jeho ambice?

O mně je známo, že mám vždycky ty nejvyšší cíle. Samozřejmě bude těžké potvrdit letošní umístění. Proto chceme složit konkurenceschopný tým. Přivedli jsme kluky, kteří už vesměs v Baníku byli a chtějí za nás hrát. V Chance lize bude třináct kvalitních soupeřů. Nastavili jsme si loni nějakou laťku a já bych ji chtěl ještě překonat. Je to pro mě výzva.