Dobojováno. Karlovarská Energie ukončila svou pouť letošním ročníkem hokejové extraligy.

Do KV Arény se série přesunula za nepříznivého stavu 0:2 na zápasy. V sobotu ještě energetici dokázali první mečbol Dynama odvrátit, když v závěru utkání Martin Kohout srovnal stav a tři minuty před vypršením dvacetiminutového prodloužení zabezpečil svému týmu čtvrtý nedělní zápas.

V tom se hrálo bez branek až do 33. minuty. „Jako každý zápas jsme do toho dobře vstoupili, ale bohužel se nám z těch šancí nepodařilo dát gól,“ litoval kouč Energie Martin Pešout.

Poté převážil zápas v početní výhodě na hostující stranu Poulíček a krátce po něm, ve 37. minutě, navýšil pardubické vedení Nakládal – 0:2. „Za tohoto stavu jsme ještě stále věřili, protože v Pardubicích se nám také podařilo snížit na 2:1 a v power play jsme mohli vyrovnat,“ připomněl trenér Karlových Varů.

V úvodu třetího dějství ale využil domácí zaváhání Kosticyn a bylo prakticky po zápase. „Třetí gól rozhodl. Potom už bylo cítit, že ty síly nejsou. Jsem spokojen s tím co mužstvo předvádělo, ale bohužel jsme tahali za kratší konec,“ poznamenal Martin Pešout.

Ve zbytku utkání se ještě zapsal dvakrát do střelecké listiny pardubický Horký, na domácí straně připsal čestný úspěch Koblasa – 1:5.

Energetici dohrávali zápas bez kapitána Václava Skuhravého, který za svůj zásah holí obdržel trest pět plus do konce zápasu, dva menší tresty „vyfasoval“ i brankář Novotný, který se jal oplácet soupeřům předchozí ataky.

„Pardubice si zasloužily postup, měli lepší mužstvo ale my jsme měli přesto okamžiky, kdy jsme je mohli potrápit daleko víc. Za to jsem hráčům poděkoval a myslím si, že jsme v sérii kromě druhého zápasu ostudu neudělali,“ zakončil vystoupení Energie v play off Martin Pešout.