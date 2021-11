V něm se představí hokejisté HC Energie Karlovy Vary na jihu Čech. Soupeřem jim bude od 17.30 hodin v Budvar Areně Motor České Budějovice, tedy šestý tým extraligové tabulky.

Energie si smlsla na perníkářích, třinecká ocel už jí ale nechutnala

Jihočeši naposledy potěšili své fanoušky, když si v domácím prostředí vyšlápli na pražskou Spartu, kterou porazili 2:0. To energetici nestačili i přes zlepšený výkon ve třetí třetině na lídra tabulky z Třince, kterému podlehli 2:5.

„Nezabalili jsme to a dokázali soupeři ještě zatopit. Doufám, že si takový výkon přeneseme do dalšího zápasu, který nás čeká už v úterý a ve kterém musíme zabojovat o body,“ vrací se ke třetí třetině zápasu s Třincem karlovarský kapitán Tomáš Vondráček. Právě na jihu Čech by Energie chtěla prolomit neúspěšnou sérii na kluzištích soupeřů.

„Teď kvalitně zregenerujeme a začneme se na Budějovice připravovat. Věřím, že dobře potrénujeme a tu venkovní sérii tam zlomíme,“ přeje si Vondráček.

Energii posílil Švéd Tor Immo

Hokejová Energie hlásí zvučnou posilu do ofenzivních řad. Novým mužem v sestavě Martina Pešouta se stává urostlý forvard Tor Immo, který naposledy působil v týmu Bratislava Capitals. Jedná se o historicky prvního hráče švédské národnosti, který oblékne dres Energie.

„Potřebovali jsme po těch zraněních, která byla, a s výhledem, že Jiří Kulich bude měsíc na mistrovství světa dvacetiletých, posílit o jednoho útočníka. Jsme rádi, že se nám z Bratislavy podařilo přivést Tora,“ řekl k příchodu hráče trenér Martin Pešout.