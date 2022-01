Před jeho týmem je teď klíčová fáze sezony, 21 zápasů za dva měsíce, to je pořádná porce. Energie mezi svátky zvládla domácí zápas s Kladnem (6:4) i ten ve Zlíně (4:2). A na barážovou příčku má na 13. místě náskok 17 bodů.

Trenére, co bude váš úkol do zbytku základní části?

Soustředíme se na to, abychom se dostali do play-off. (po 35 kolech ztrácí Vary na 12. Litvínov dva body – pozn. aut.) V jednu chvíli jsme měli na Kladno jenom sedm bodů, to nebylo příjemné. Jsme rádi, že odstup už je větší, jsme klidnější.

Propadu na barážovou příčku už se tedy neobáváte?

Teoreticky nás sice Kladno i Zlín mohou přeskočit. Ale když se podíváte na průměr bodů na zápas, který ta mužstva dělají, tak už to budou mít hodně těžké. To by se musela rapidně zvednout, ale to si nemyslím. Extraliga je natolik kvalitní, všechna mužstva mají navíc o co hrát.

Vy jste asi také chtěli být výš, co je příčinou toho, že jste až třináctí?

Ty jsou dvě. Jednou je série zranění v říjnu a listopadu. A ta hlavní je, že se nám nepodařilo sehnat prvního centra. My jsme patnáctkrát prohráli o gól. Jsem přesvědčený, že kdybychom měli centra, jako byl v minulosti Gríger nebo v loňské sezoně Kaše, minimálně třetina zápasů by skončila jinak. Měli bychom o sedm bodů víc a byli v tabulce tam, kam patříme. Sedm bodů není zase tolik.

FOTO: Samurai běh 2022 se těšil velkému zájmu

Před Vánoci rozšířil váš realizační tým Václav Skuhravý, karlovarská legenda. Co vás vedlo k tomuto kroku?

Potřebovali jsme impulz do kabiny. V extralize jsme byli jedni z mála, kdo to dělal jen ve dvou a s trenérem gólmanů. Doba už je jinde, tak jsme využili, že tady Vencu máme, studuje jedničku, a hned to zabralo.

V čem nejvíc? Hráči si pochvalovali zlepšení přesilových her…

Nikdo vás nenaučí hrát přesilovku lépe než bývalý vynikající hokejista. Právě tohle je jeden z jeho úkolů.

A i díky tomu jdete do závěru základní části s větším bodovým náskokem na barážové příčky. Je to pro mladý tým psychická vzpruha?

Určitě, co my jsme předváděli za šoky… Třeba s Kladnem jsme vedli 5:2 a najednou to bylo 5:4. Tíha na těch hráčích byla a můžeme si říkat, co chceme. Já furt tvrdím, že hrát o sestup je nesmysl. Měli bychom spíš kluky učit hrát hokej a vyhrávat.

Vy byste si tedy přál, aby z extraligy nikdo nesestupoval, jako to bylo v některých minulých sezonách?

Jasně, byl by daleko větší prostor na trénink, jako to mají třeba ve Finsku. Jsou denně hodinu a půl na ledě, k tomu 50 minut v posilovně. U nás to tak bohužel není. A byl by větší prostor nasazovat víc mladších hráčů.

To se v extralize neděje?

Jo, děláme to my a Plzeň, navzdory strašáku sestupu. U ostatních týmů to nevidím.

Drsný výšlap na závěr Tour de Ski přetavil Novák ve 24. místo

Jeden z vašich mladíků Jiří Kulich se teď vrátil z předčasně ukončeného MS juniorů v zámoří. Měl dobrou formu, může se to na něm negativně podepsat?

Může, pro ty kluky to bylo obrovské zklamání. Navíc nám na měsíc vypadl z týmu. Uvidíme, s jakou formou se vrátil. Nebyl to jen hráč do počtu, podával výborné výkony. V některých fázích patřil i k těm, kteří mužstvo táhli.

Jste připravení ho nasadit už dnes v Pardubicích?

To ještě uvidíme. Ale měl by hrát.

Něco podobného vás teď může čekat s Jakubem Flekem, který by mohl jet na olympiádu, a extraliga dál poběží…

Kuba je jeden z našich nejlepších hráčů. Už to, že se o něm uvažuje v souvislostis olympiádou, je pro něho vyznamenání. Je to čest i pro náš klub, přejeme mu to.

Překládali byste si kvůli tomu zápasy?

Ne, musíme se poprat s tím, že tady čtrnáct dnů nebude. V závěru kumulovat únavu je nesmysl. Už v Hradci jsme hráli bez něho a zvládli jsme to, dostanou šanci jiní, mladí hráči.

Už dneska vás čeká od 18 hodin utkání v Pardubicích, s čím na ně vyrukujete?

Jako na každého soupeře, dobře bruslit, snažit se hrát zodpovědně dozadu a přidat dobrou střelbu. Oba zápasy s nimi se nám podařily, i když u nich jsme ho na konci ztratili. Jejich hokej nám sedí.