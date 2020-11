Ve třetí minutě nastavení rozjel akci na jejímž konci stál vítězný gól Matina Kohouta.

"Ve hře tři na tři je to takové přelévání ze strany na stranu, dost často tam bývají takováto přečíslení. Já jsem tam nejprve útočil, puk mi ale odskočil. Oni pak jeli na bránu, já jsem věděl, že už bych to nedobruslil, tak jsem se jenom vracel. Filip Novotný to ale chytil a Jan Hladonik výborně rozehrál. Dostal jsem puk do jízdy, Martina Kohouta jsem viděl, takže jsem jenom naznačil gólmanovi a předal jsem to za sebe Martinovi, který si s tím poradil," popisuje situaci gólový asistent Lukáš Pulpán.

Po debaklu v Mladé Boleslavi tak energetici ukončili třízápasovou vítěznou sérii Vítkovic na ledech soupeřů. "V minulém zápase to bylo strašné. Musíme se vrátit k té poctivé práci, protože je škoda šancí, které zahazujeme. Jsme rádi, že to vyšlo," pochvaluje si zkušený bek Karlových Varů.