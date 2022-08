O 3. místo: HC Energie Karlovy Vary – HC Oceláři Třinec 5:4sn

Branky a nahrávky: 17. Botoš (Adámek, Bulka), 20. Kupčo (Šmajda, Bulka), 31. Kusak (Sapoušek), 55. Botoš (Ekrt), rozh. náj. Sapoušek – 16. Kozlík (Wardas, Geindl), 23. Chovaniak (Przybyla, Hykl), 33. Wardas (Moškoř, Hrůzek), 60. Wardas (Kozlík).

Adam Sýkora (trenér HC Energie K. Vary): „Myslím, že kluci jsou se třetím místem spokojeni, hodnotíme to pozitivně. Naše výkony během turnaje měly vzestupnou tendenci. Nepodařila se nám druhá třetina druhého zápasu s Hradcem, což nás stálo nedělní finále. Trápíme se v koncovce, to asi každý viděl, na tom musíme zapracovat, a také nás sráží individuální chyby. Nicméně v tom posledním zápase tým ukázal vnitřní sílu a chtěl ho dotáhnout do vítězného konce.“

O 5. místo: Jungadler Mannheim – Kölner Haie 5:7.

Výsledky ve skupinách: Energie Karlovy Vary – Mountfield 2:5, Kölner Haie – Oceláři Třinec 2:3, Jungadler Mannheim – Mountfield 2:5, Mladá Boleslav – Oceláři Třinec 6:2, Jungadler Mannheim – Energie Karlovy Vary 0:3, Kölner Haie – Mladá Boleslav 0:4.