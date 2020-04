Ne, o obsazení brankoviště se karlovarští fanoušci do budoucna rozhodně bát nemusí. I v příští sezoně totiž bude za Filipem Novotným post gólmanské dvojky hájit talentované mládí, nové smlouvy na západě Čech podepsali Patrik Hamrla, Jakub Kašpar a Adam Horák.

Zdá se to jako nevyhnutelné. Na velký talent karlovarského hokeje Jana Bednáře v létě čeká draft do NHL a je možné, že sedmnáctiletý brankář po letošní sezoně odejde do zámořské juniorky. Vedení klubu tak s předstihem podepsalo nové smlouvy s trojicí mladíků, přičemž jeden z nich by měl zaujmout místo gólmanské dvojky v karlovarském A-týmu pro příští sezonu.