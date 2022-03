Je to pro vás velká úleva, že máte před posledním kolem jistou záchranu?

V kabině nikdo výsledky nesledoval, neměli jsme zprávy, že Kladno prohrává v Brně. Teď jsme dvojnásob rádi, že prohrál i Litvínov a dal nám šanci zabojovat o předkolo play-off.

Ztrácíte na Litvínov jediný bod. Komplikací však je, že nemůžete hrát rozhodující zápas doma, nebo se pletu?

To nás samozřejmě mrzí, ale na to se nemůžeme vymlouvat, ani na to myslet. Jsme rádi, že jsme to urvali a můžeme hrát o play-off. I když nebudeme hrát před svými fanoušky, porveme se o to.

Energie slaví záchranu, teď zabojuje o play-off

Všechny zápasy s Litvínovem jste prohráli, co budete muset změnit?

To nevím, bylo to vždy vyrovnané. Trenéři něco vymyslí. Musíme vyhrát za tři body, protože ani dva nám nestačí. Šlápneme do toho naplno a uvidíme.

Už v Plzni to byl z vaší strany dost odvážný výkon…

Věděli jsme, o co hrajeme. Potřebovali jsme vyhrát za každou cenu. Nasazení tam bylo po celý zápas, i když nás Plzeň potom zatlačila. Nám zachytal gólman, nějaké góly jsme dali a převrátili jsme to na svoji stranu.

Vítězný gól jste vstřelil právě vy. Překvapilo vás, že gólman Pavlát tu nepříliš prudkou střelu pustil?

(usměje se) Asi ne, střílel jsem s tím, že chci dát gól. Takže bych byl spíš překvapený, kdyby to chytil.

Za nerozhodného stavu jste chtěli spíš držet remízu a zabojovat v prodloužení o druhý bod, nebo byl plán to risknout?

Nechtěli jsme inkasovat, ale věděli jsme, že sami gól dát musíme, protože jsme potřebovali získat bodů co nejvíc. Snažili jsme se dobře bránit, a když se vyskytne šance, zaútočit. Myslím, že jsme to zvládli celkem dobře.

Ale ulevilo se vám asi až po gólu na 3:1, Plzeň měla v závěru velký tlak?

Samozřejmě, ještě jsme byli v oslabení. Ale kluci to perfektně sehráli po buly a spadlo to do prázdné.