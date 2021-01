Vstup do nového roku se hokejistům karlovarské Energie nevydařil podle představ. V brněnské DRFG Aréně svěřenci Martina Pešouta prohráli 3:0. „Nepodařilo se nám dodržet plán, se kterým jsme do zápasu šli. Nehráli jsme dobře na kotouči, ztráceli jsme spoustu puků v obranném pásmu a nedokázali jsme se pořádně udržet v útočném pásmu. Nedali jsme branku, tím pádem jsme nemohli pomýšlet na žádné body,“ shrnul duel na jihu Moravy karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Energetici sice udrželi na uzdě velkou zbraň Komety, přesilové hry, kterých ubránili všech pět, ale sami ze svých početních výhod rovněž nic nevytěžili. Navíc Západočeši předvedli špatnou práci před svou svatyní a toho domácí dokázali využít. „Nepomohli jsme si přesilovou hrou a byli jsme slabší v předbrankovém prostoru. Tyhle věci musíme do dalšího zápasu jednoznačně zlepšit a přidat v nich, protože dnes byla Kometa lepší a zaslouženě vyhrála,“ přiznal Tomáš Mariška.

Již dnes čeká karlovarskou družinu další zápas. Od 17.30 v dohrávce 5. kola přivítá na svém ledě v podkrušnohorském derby Litvínov. S Vervou si energetici zopakují zápas po šesti dnech, na stejném místě. „Jsou to zápasy v rychlém sledu za sebou,“ poznamenal karlovarský asistent.

A Energie má Litvínovu co oplácet. Z výhry se před necelým týdnem radovali v prodloužení Severočeši. „Neodehráli jsme ho špatně, ale nezvládli jsme koncovku,“ připomíná Tomáš Mariška.

To se teď má změnit. „Budeme se na to muset lépe připravit a být nebezpečnější zejména v ofenzivě, být produktivnější, dát více branek, protože ten tlak, který jsme si vytvářeli v posledních dvou zápasech (s Litvínovem a v Brně), nebyl takový, jaký si představujeme. To bude hlavní téma, hlavní úkol pro nadcházející zápas,“ prozrazuje karlovarský asistent.

Energie dva poslední zápasy prohrála, nadále však drží velmi pěknou šestou pozici. Dnešní derby má Karlovy Vary vrátit na vítěznou vlnu. „Musíme ale přidat poctivou práci všech hráčů na obou koncích hřiště. Doufám, že zápas zvládneme lépe než ty dva poslední,“ věří Tomáš Mariška.