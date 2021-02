Energie se v neděli představila v Třinci. Zatímco oba domácí zápasy Karlovaráci s Oceláři prohráli, předchozí duel ve Werk Aréně dokázali získat po samostatných nájezdech. To se jim tentokrát nepovedlo a odešli poraženi 6:3.

Západočeši sice dokázali dvakrát zareagovat na vedení domácích, v polovině utkání si ale nechali Třinecké odskočit o tři branky, když inkasovali dva góly v oslabení a jeden při vlastní přesilové hře. „Zápas se zlomil ve druhé třetině, kdy jsme kvůli našim čtyřem faulům inkasovali tři branky. Ve hře v pěti jsme obstáli, zápas nás stála nedisciplinovanost. Byly to zbytečné fauly, žádné zásadní věci, které by řešily nějaké ohrožení branky. Byla to nešikovnost nebo nedisciplinovanost,“ líčí karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Nabídnutou šanci dokázali Oceláři přetavit ve vítězství. „S takovým soupeřem a s takovou ofenzivní silou, jakou má Třinec, se musíme takových věcí vyvarovat. I když jsme se snažili, hráči bojovali a nechali na ledě všechno, tak to bylo rozhodující, a proto Třinec vyhrál,“ dodal asistent Energie.

Hokejová extraliga pokračuje v rychlém sledu. Dnes od 17 hodin nastoupí energetici mezi mantinely pražské Sparty. Na programu je 42. kolo naší nejvyšší soutěže.

Oba soupeři se zatím utkali dvakrát, v obou případech v karlovarské Aréně. V prvním vzájemném duelu si odvezli výhru Pražané (3:2). Ve druhém případě doslova urvali výhru domácí, když energetici ve třetí třetině smazali čtyřgólové manko a v prodloužení rozhodl o zisku druhého bodu Petr Koblasa (5:4pp).

„Čeká nás extrémně těžký soupeř, lídr tabulky a další ze soupeřů, kteří mají extrémně velkou ofenzivní kvalitu. Bude záležet na tom, jak budeme zvládat hru v obraně a jak budeme čelit téhle síle,“ říká před utkáním karlovarský asistent.

Oproti utkání v Třinci budou muset energetici zlepšit svou disciplínu. „Nejenže je Sparta první v tabulce, ale má také nejlepší přesilové hry. Takže se musíme snažit vyvarovat zbytečných faulů a dát jim tak co nejméně příležitostí. Potom máme šanci se porvat o body,“ upozorňuje na závěr Tomáš Mariška.