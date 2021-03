Jednou z klíčových postav, kterou se podařilo před sezonou přivést do sestavy druholigového nováčka z Chebu, byl Patrik Michálek. 25letý obránce přišel z prvoligového Sokolova, kde nastoupil v 54 zápasech v Chance lize, ve druhé lize měl před svým přesunem do Stadionu odehráno v hornickém klubu již 143 zápasů. V sestavě nově se tvořícího velmi mladého týmu kouče Michal Jägera tak měl patřit k nejzkušenějším hráčům. A patřil.

Chebský Stadion se po úvodním rozkoukávání a třech porážkách dal dohromady a další tři zápasy, které stihl odehrát, vyhrál, když překvapivě vyhrál v Havlíčkově Brodě, doma potom porazil Řisuty i Kobru Praha. „Hodnocení je to těžké, odehráno bylo strašně málo zápasů, ale myslím, že přes ty první tři porážky jsme se dokázali vzchopit a začít hrát to, co chceme, potom jsme začali být úspěšní. Asi si to všechno začalo sedat, takže to mohla být úspěšná sezóna,“ ohlíží se za vystoupením svého celku ve druhé lize Patrik Michálek.

Patrik MichálekZdroj: HC Stadion Cheb

Co mu utkvělo v mysli z neúplného ročníku druhé ligy? „Asi jak na nás v Brodě vystartovali fanoušci,“ směje se.

Na začátku svého chebského angažmá nastupoval s Danielem Zavřelem, po příchodu dalšího zkušeného beka, Vojtěcha Šika, hrál v obranné dvojici většinou s ním.

Jak Patrik Michálek hodnotí svůj přínos týmu? „Ze začátku jsem se hledal, musel jsem si trochu zvyknout na nové působiště, ale myslím, že pak už to bylo dobré. Škoda jen, že nás ukončili,“ lituje.

Chebští, na rozdíl od extraligy a první ligy, totiž dostali stopku. Druhá hokejová liga byla nejprve zastavena a po dlouhém čekání a jednání nakonec předčasně ukončena.

Organizace HC Stadion Cheb se přes „pandemické“ potíže v celé zemi odhodlaně připravuje na historicky druhou sezonu ve druhé lize, která se snad odehraje celá a za normálních podmínek. „Já si myslím, že i na další roky bude výhodou mladost našeho týmu, který když zůstane pohromadě, tak může být hodně silný. Mladší kluci se vyhrají, budou zkušenější, což jim přidá i na sebevědomí. Jsou tady kluci s dobrým potenciálem, takže naše síla je bruslivý hokej, napadání a jednoduchost,“ poukazuje Patrik Michálek.

S podmínkami v Chebu je obránce nastupující v modro-bílém dresu spokojen. „Zázemí je super, škoda jen, že tu není nějaká posilovna, to by si ten stadion zasloužil. Jinak jsem tady spokojený,“ hlásí ze svého nového působiště.

Speciální kapitolou jsou chebští fanoušci, kteří byli jedním z hlavních překvapení, a to měli možnost vidět pouze dva domácí zápasy. A bylo by určitě zajímavé sledovat, kam by se kotel Stadionu Cheb, s tím jak hokej nabývá ve městě na síle, rozrostl. „Fanoušci mají za mě jedničku s hvězdičkou, je to banda takových správných bláznů do hokeje,“ směje se Patrik Michálek.

Jestli se nestane něco nepředvídatelného, tak příznivci Stadionu Cheb uvidí Patrika Michálka v jejich obraně znovu. „Rozhodně bych měl zájem tu zůstat,“ říká na závěr.