S nepořízenou se vrátili ve středu v noci hokejisté Baníku Sokolov z Benátek. Na ledě farmy Liberce prohráli 6:4.

„Když dostaneme šest gólů venku, nemůžeme vyhrát. Benátky sehrály parádní zápas, nám to bohužel nevyšlo. Dostáváme hodně branek, musíme na tom zapracovat,“ hodnotí zápas sokolovský kapitán Tomáš Rohan.

Přes porážku viděl na svém týmu znovu pozitiva. „Důležité je, že jsme nic nezabalili a rvali se až do konce, ale musíme hrát vždy celý zápas, bez výpadku,“ upozorňuje útočník Baníku.

Sokolov v Benátkách totiž rychle vedl, ale ještě v první třetině si poté nechal třemi inkasovanými góly soupeře odskočit a manko již dotahoval marně.

Tomáš Rohan ale znovu skóroval. Hlavně v posledních kolech se mu bodově daří, když za šest duelů si připsal hned 13 kanadských bodů. „Nerad hodnotím sám sebe, ale zapracoval jsem na střelbě a celkově bruslení i kondici a díky tomu se dostávám do více šancí. Ale v první řadě je to samozřejmě práce celé lajny. Gól v Benátkách bych ale vůbec nevyzdvihoval, v zápase jsem byl za účast na ledě minus 4 body, takže víc škody než užitku.To už se nesmí stát,“ říká.

Tolik kanadských bodů sbíral naposledy ve druhé lize. „Tam jsem takové sezóny měl, v první lize asi ne. Vážím si toho, ale týmový výsledek je vždy důležitější,“ má jasno.

Že by ho střelecká forma přivedla na mizinu, se dvaatřicetiletý forvard hornického celku nebojí. „Do kasy se platí pouze za hattrick a to je záležitost, která se mě opravdu netýká (směje se). Takže moje peněženka kasu neplní,“ zůstává v klidu.

Pomalu se blíží konec základní části a Baník bojuje o účast ve vyřazovacích bojích. „Góly chci samozřejmě dávat dál a doufám, že nám pomohou dostat se s týmem do play-off,“ přeje si Tomáš Rohan.

Nejbližší duel čeká Sokolováky v sobotu v Ústí nad Labem. „Je to další zápas o šest bodů, máme dva dny na to, abychom se na to připravili. Jestli chceme uspět, musíme hrát celý zápas zodpovědně a na 110 procent,“ hlásí kapitán Baníku.