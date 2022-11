Dávide, zvítězili jste po samostatných nájezdech s Mladou Boleslaví. Jak těžké utkání to bylo?

Těžké, stejně jako každé jiné utkání. Mladá Boleslav má kvalitní tým, dobře bruslí, hrají agresivně. Byl to velmi těžký zápas a jsme rádi, že jsme po tom utkání se Spartou opět předvedli dobrý výkon.

Začátek se vydařil spíše soupeři, vás nastartovaly dvě vstřelené branky, vidíte to stejně?

Ano. Sice jsme inkasovali první gól, ale pořád jsme měli dalších 55 minut času na to, se zápasem něco udělat, což je hodně. Získali jsme důležité dva body a jsme rádi, že nám tam napadaly góly. Věřím, že nám to pomůže.

Hrálo se ve vysokém tempu…

Boleslav má dobrý a bruslivý tým, jsou nepříjemní a agresivní ve forčeku a útočném pásmu, kde se nepříjemně točí.

OBRAZEM: Dva body pro Energii, v KV Areně zlomila Bruslaře po nájezdech

Na druhé straně stál Filip Novotný, kterého jste poměrně brzy vyhnali z brány. Bylo to i tím, že například víte, co na něj funguje?

Nevím, snažili jsme se vše házet na bránu a dobře nám to tam napadalo. Měli jsme i trošku štěstí, ale konečně se to otočilo. Takto musíme pokračovat i nadále, házet puky na bránu a být agresivní v zakončení. Neustále musí být někdo před brankovištěm soupeře. Toto je cesta a my v ní musíme pokračovat.

Po dlouhé době jste také vy skóroval, je to velká psychická úleva?

Nějaký čas jsem gól nedal, ale snažil jsem se na to nemyslet. Člověk to přesto v hlavě má. Jsem rád, že jsem skóroval a že jsme vyhráli. Je jedno, kdo dá gól, protože v tabulce jsou důležité body. Tabulka je hodně nasekaná a každý bod bude na konci rozhodující.

Nově s vámi nastupuje v útočné formaci Matěj Chalupa, jak tato spolupráce funguje?

Je to teprve druhý zápas, dlouho nehrál. Musí si na to ještě zvyknout. Bylo to fajn, získali jsme nějaké puky a vytvořili jsme si i šance. Chybělo nám štěstí. Zatím nám pomáhá, jsme tedy rádi, že tu je, a věřím, že v tom bude pokračovat i dále.

Další utkání vás čeká až v pátek, tudíž před sebou máte volnější týden a na jeho konci zápas s těžkými Pardubicemi…

Čeká nás těžký zápas. Pardubice mají výborný tým. Nyní si oddychneme, máme čas se na ně připravit. V pátek na ně vyběhneme ve stoprocentní přípravě. Od první minuty musíme hrát agresivní a bruslivý hokej. (hce)