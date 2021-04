Vloni si připsal na cestě z krajského přeboru do druhé ligy 29 kanadských bodů v 18 zápasech. Ve zkrácené sezoně potom patřil odchovanec Karlových Varů znovu do základní sestavy kouče Michala Jägera.

„Sezóna nám začala asi dle mého očekávání. První zápasy byly pro nás takové vzorové. Během těch dvou tří utkání, která se nám nevydařila, jsme si zvykali na tempo a úroveň mistrovských zápasů druhé ligy,“ hodnotí šestadvacetiletý forvard naskočení Stadionu do třetí nejvyšší soutěže v zemi.

Zlom přišel ve 4. kole, kdy Chebští doma udolali celek Řisut, a slavili tak historicky první výhru ve druhé lize. „Od tohoto zápasu jsme začali cítit, že naše hra se blíží tomu, co jsme si nastavili před sezónou. A v Havlíčkově Brodě se nám potvrdilo, že dokážeme vyhrávat utkání i s favority skupiny,“ líčí Jakub Krejsa.

Jenže vzlet chebských orlů byl brzy ukončen. „Byli jsme dobře nakopnutí na honbu za dalšími výhrami, ale nařízení a přerušení soutěže nám toto nadšení sebraly,“ krčí rameny hráč nastupující s číslem 17 na dresu.

Zkrácená sezona ale přesto přinesla řadu zážitků, na které se hned tak nezapomene. „Těch momentů za letošek bylo podle mě dost, to by bylo pomalu na magazín (smích). Nejraději budu vzpomínat na cestu a následnou oslavu po výhře v Havlíčkově Brodu. Neboť zpěv například Troškina (David Troška) nebo Zavřiho (Daniel Zavřel) vám v paměti prostě uvízne navždy,“ směje se Jakub Krejsa.

Jakub Krejsa, HC Stadion ChebZdroj: Zdeněk Plachý

Jak byl útočník, který odehrál 18 zápasů ve druhé lize již před pěti lety v Sokolově, spokojen se svými výkony? „Každý z šatny o mně ví, že nejsem snad spokojený s vlastními výkony nikdy. Pouze snad když se mi podaří dát gól nebo ho vymyslet,“ odpovídá.

Na ledě nastupoval s dvěma pořízky. „Letos jsem začínal v jedné formaci s Dávou Holubem a Kubou Hendrychem, oba to jsou urostlí chlapáci a na ledě i mimo led jsme si velmi rozuměli,“ přibližuje.

V čem byla podle Jakuba Krejsy největší síla Stadionu? „Určitě to byl moment překvapení. Týmy ze skupiny nás neznaly, nevěděly, s jakým stylem hry přijdeme na led. My měli výhodu v trenérovi, který je již jako trenér znal,“ míní Jakub Krejsa.

Jak viděl odchovanec Energie Karlovy Vary, který prošel také Baníkem Sokolov, zázemí v chebském klubu? „Vedení udělalo hromadu práce, aby nám práci usnadnilo. Navíc dali mi šanci opět navázat na úroveň mé hokejové kariéry, kterou jsem před pěti lety musel přerušit v Sokolově, a za to budu vždy vděčný,“ říká pokorně.

Na co se nováček mohl spolehnout, byla podpora jeho fanoušků. Ta přes nepříznivé úvodní výsledky rostla zápas od zápasu. „Naši fanoušci, to je ovšem kapitola sama pro sebe. Neskutečný, jak se tahle banda dala dohromady a stojí za námi v momentech, kdy jiný by už startoval na parkovišti u zimáku auto a jel pryč. Patří jim velikej obdiv,“ vzkazuje na adresu „Eger bandy“.

Pokud vše půjde podle plánu a hokej se ještě někdy bude v naší zemi normálně hrát, bude Jakub Krejsa ve Stadionu Cheb pokračovat. „Máme skvělý kolektiv, ze kterého se těžko odchází jinam. Jsem v klubu spokojený a zatím nemám důvod odcházet pryč,“ hlásí na závěr.