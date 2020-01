Karlovarský útočník pomohl dvěma góly Energii k výhře nad Litvínovem, proti Hradci však i jeho trápila koncovka a ani on nezabránil výprasku 0:5.

Tomáši, asi jste nečekali, že zápas dopadne takovýmto výsledkem…

To určitě ne. Jeli jsme sem bodovat. Začátek jsme měli solidní, pak jsme ale dostali dva góly a úplně jsme se rozsypali.

Vypadá to, že vám tak trochu odchází forma. Oproti začátku, kdy jste pozitivně překvapovali a dávali hodně gólů, se to teď převrací, spíše branky inkasujete, než střílíte.

Teď v lednu se ta tabulka láme, hraje se více systémově, což my nedodržujeme. Chceme hrát pořád hurá hokej. Hradec to zkušeně uhrál, my se na to podíváme, protože nemůžeme takhle dál hrát. Hraje se o důležité body, které potřebujeme.

Vnímáte to, že v tabulce jste mohli směle koukat dopředu, teď abyste se spíše dívali za sebe?

Musíme jít od zápasu k zápasu a po každé prohře si říct, že více pro to udělat nešlo. Tentokrát pro to šlo udělat strašně moc, bohužel to prostě bylo špatné.

Takže neztrácíte naději, že se podaří vybojovat minimálně předkolo?

Určitě ne.

Co říci k vaší hře dozadu? Po třetím gólu vás tam bylo dost, ale nikdo nikoho nezastavil…

My s tím máme problém celou sezónu. Dostali více gólů z toho, že jde jeden hráč na dva, my pak ještě třeba uděláme faul. Musíme hrát zodpovědněji a víc zarputile. Šlo zahrát hezký hokej, což v lednu už nejde.

Na začátku jste byli hodně na puku, chyběly tam ale ty šance…

Hradec dobře bránil. My jsme měli opticky navrch, pak nám dali dva góly a šlo to s námi dolů.

Teď se tedy zvednout, abyste si udrželi místo v play-off?

Máme další zápas, prostě pokračujeme. Musíme se poučit z těch chyb a nehrát tak ledabyle.

Jaké to je, když má soupeř gólmana, který dokáže rozehrát do brejku?

Příjemné to není, Filip Novotný ale také hraje výborně s hokejkou. Tentokrát Mazanec dobře rozehrál, my jsme špatně dostřídali a inkasovali gól. Na tohle si musíme dávat pozor a vyvarovat se toho. Ta druhá branka byla totiž zlomová.

Vám osobně to v letošní sezóně lepí, byla cítit deka v tomto utkání i na vás?

My jsme neměli žádné tutovky, spíše takové pološance. Hradec nás nepouštěl k bráně a hrál s klidem.

Dá se na tomto klání najít alespoň něco pozitivního?

Je super, že jsme zvládli oslabení. Jen těžko však hledat něco pozitivního na prohraném utkání. Od dvanácté minuty bylo všechno špatně. Od druhé třetiny jsme šli hodně dolů a úplně jsme se rozsypali.

Myslíte si, že ty dva góly rozhodly?

I za stavu 0:2 se s tím dá ještě něco dělat, my jsme pak ale sklopili zbraně a Hradec nám dal třetí a už to byla taková křeč. (hce)