Atmosféra byla skvělá, pomohlo nám to, chválil fanoušky kapitán Karlových Varů

Brankář, jehož úspěšnost zákroků se letos pohybuje nad hranicí 91 procent, je rád, že tým zabral v pravý čas a přerušil čtyřzápasovou sérii bez výhry. „Je to skvělý pocit. Už jsme výhru vážně potřebovali. Myslím si, že už ty předchozí dva zápasy nebyly od nás herně špatné, ale nedávali jsme góly. Jsem rád, že se to dnes (ve středu), ještě v takto speciálním utkání (výroční zápas Energie v rámci oslav 90 let od založení hokeje v Karlových Varech), otočilo. Je to skvělý pocit,“ pokračoval nadšeně a vrátil se ještě za předvánočním a povánočním zápasem s Olomoucí, respektive v Plzni, kde Energetici nedokázali ani jednou skórovat.

TIPSPORT extraliga, 32. kolo: HC Energie Karlovy Vary - HC VERVA Litvínov 3:0.Zdroj: Jakub Knap

„Měli jsme hodně střel, ale bohužel nám to tam nepadalo. To se někdy bohužel v hokeji stává. Ale nepodléhali jsme panice a věděli, že je jen otázkou času, až se to otočí. Dnes se to stalo, za což jsme moc rádi. Doufáme, že nás to nastartuje a uděláme nějakou vítěznou sérii,“ přeje si. Nejbližší utkání hrají Karlovy Vary 3. ledna od 17.30 doma proti Mladé Boleslavi. O tři dny později jede Habal a spol. do Pardubic a náročný první týden nového roku zakončí Energie domácí konfrontací s vítkovickou Riderou (neděle 8. ledna od 15.30 v KV aréně).

Jsme moc rádi, že se nám utkání podařilo, liboval si asistent Energie Šik