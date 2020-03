Vloni ještě rozkoukávání po návratu do extraligy, letos již úspěšný útok na play-off. Po devíti letech. Výborně rozehraná sezona, hokej, který bavil diváky, a výsledky, které leckdy v dobrém smyslu slova šokovaly. To byla sezona v podání Energie. Tenhle tým mohl dojít o hodně dál, než bylo předkolo vyřazovacích bojů. Ostatně to potvrdilo i poslední utkání v Hradci Králové.

Teď je konec. „Strašně mě to štve. Bohužel se s tím nedá nic dělat, no,“ pomalu se smiřuje útočník Jakub Flek. Po čtvrtečním tréninku byl hráčům oznámen konec sezony. Divná situace. Navíc hráči nechali kromě osobních věcí vše na místě. „Máme tam všechno, Aréna je uzavřena,“ líčí forvard Energie.

Pro Jakuba Fleka to byla zvláštní sezona. Konečně mu přálo štěstí a oblékl reprezentační dres. V něm potom přesvědčil o svých kvalitách, zaznamenal dokonce premiérový gól za nároďák. IIHF sice zatím dementovala zprávu, která přišla z Kanady, že se mistrovství světa hrát nebude, ale v nastalé situaci je zřejmě pouze otázka času, kdy k tomu oficiálně dojde. Některé ligy v evropských zemích již byly ukončeny, reprezentační týmy se budou dávat dohromady jen obtížně, o přípravě a cestování ani nemluvě. To vnímá i čerstvý reprezentant z Karlových Varů. „Už jsou nějaké první zprávy o zrušení mistrovství světa, tak uvidíme, jak to celé dopadne. Pak už by ani nebylo na co se připravovat, až potom letní příprava na novou sezónu,“ poukazuje Jakub Flek.

Toho teď čeká podobný program jako ostatní. „Po pravdě ještě netuším, co budu dělat. Normálně bych jel na dovolenou, ale to padá, takže asi budu dělat to, co všichni, dřepět doma.“

Co bude dál, netuší ani obránce Energie Petr Šenkeřík. „Podle plánu jsme se měli sejít až v pondělí večer, a tak jsem plánoval jet navštívit rodinu do Zlína, ale teď opravdu nevím, co bude. Potom si dopřeji nějaký čas 'dovolenou', jestli se to teda dá tak nazvat, když nikam nemůžeme,“ říká.

S ukončením extraligy souhlasí, podle beka Karlových Varů je to lepší řešení než předchozí přerušení soutěže. „Myslím si, že čekat tři týdny a jen trénovat bylo špatné rozhodnutí. Dá se čekat, že teď bude nakažených určitě přibývat, a to není otázka měsíce,“ je přesvědčen.

Petra Šenkeříka neoblomí ani fakt, že Energie měla letos velmi dobře našlápnuto. „Celý rok hrajeme a dřeme, abychom si zahráli play-off a hráli o titul, ale bez diváků to prostě nejde. Proto si myslím, že to bohužel nemá smysl a uzavření je správné rozhodnutí. Bohužel.“