I když roční provozní náklady klubu šplhají až k částce 100 milionů korun, finanční účast města by se oproti dosavadním rokům neměla nijak změnit. "Čtyřicetiprocentní podíl kupujeme od Karla Holoubka za jednu korunu. Jediné peníze navíc, které bude dávat město, je desetimilionový vklad mimo základní kapitál," uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, která připomněla, že Karlovy Vary ročně přispívají na hokej včetně toho mládežnického částkou ve výši přibližně 23 milionů korun.

Na provozních nákladech se mají podílet partneři. "Bavili jsme už se všemi klíčovými sponzory. Určitě chceme hledat i nové partnery," prohlásil Šenkypl.

Právě čtyřicetiprocentní účast města na vlastnickém podílu byla pro něho podmínkou, že na tuto transakci kývnul. "Abych byl upřímný, nabídku vstoupit majetkově do klubu HC Energie jsem asi čtyřikrát odmítl. Až ten zájem lidí, kteří se kolem karlovarského hokeje pohybují, mě přesvědčil, že jsem nabídku nakonec přijal. Chceme být s městem svázáni, protože tak bude podle mě spolupráce smysluplná," uvedl významný český podnikatel. Zároveň přiznal, že vlastnictví hokejového klubu s ohledem na náročné financování pro něj rozhodně nebude další podnikatelskou příležitostí.

Pro Holoubka je Šenkypl silným investorem. "Chci, aby v Karlových Varech klub zůstal. Jsem u něho už třicet let a chtěl jsem pro něj novou krev a nového investora. Hledal jsem někoho, kdo by byl vůbec ochoten o tom uvažovat. Nechtěl jsem ale licenci prodávat jinam, snažil jsem se udělat vše pro to, aby zůstala v Karlových Varech. Teď záleží na zastupitelích. Pokud to schválí, tak se rozhodnou správně, a hokej u nás poběží dál. Není jen o extralize, ale i o mládežnickém hokeji s dlouholetou tradicí. Pro mládež je extraliga vzor a motor, na který je navázaný celý spodek. Kdyby tady nebylo áčko, situace by byla jiná," poznamenal Holoubek a ujistil, že i když chce klub opustit jako vlastník, i nadále ho hodlá finančně podporovat.

Šenkypl není ve financování českého sportu žádným nováčkem a jeho jméno je hodně známé ve fotbale. Firma ePojisteni.cz totiž sponzorovala fotbalovou ligu. Díky svým kontaktům se dokonce nabízí, že by HC Energie mohla spolupracovat s hokejovými kluby v USA. Obchodní partner Šenkypla je vlastníkem týmu Washington Capitals.