V pátek dorazil do KV Arény Hradec Králové.

Domácí Energie znovu inkasovala první gól. V průběhu zápasu dokázala dvakrát srovnat stav. Ve třetí třeině ale hosté z východu Čech "utekli" o dvě branky a Karlovarští již dokázali pouze korigovat na konečných 3:4.

Tomáš Mariška (HC Energie Karlovy Vary): ,,Bylo to vyrovnané utkání, které rozhodovaly maličkosti. V náš neprospěch vedlo hlavně to, že jsme poslali Hradec třikrát do vedení. To jsme rozhodně nechtěli, našim cílem bylo vstřelit první branku, nebo alespoň držet nerozhodný stav co nejdéle. Pustit Hradecké do vedení, aby se mohli soustředit na důslednou obranu, byla velká chyba, která nám ztížila zápas. Do utkání jsme se dvakrát vrátili, poté jsme ale udělali zbytečný faul a po vhazování jsme dostali rozhodující branku. Udělali jsme o chybu navíc a potřetí už se nám to nepodařilo dotáhnout. Potřebujeme zlepšit naše vstupy do soubojů, abychom nemuseli pořád dotahovat náskoky soupeřů, které nás stojí spoustu sil.“

David Kočí (Mountfield HK): ,,Za vítězství jsme rádi. Karlovy Vary hrají dobrý hokej a jsou nepříjemným soupeřem. Jsme rádi, že jsme to utkání zvládli odehrát disciplinovaně a hráli náš systém z dobře zajištěné obrany. To byl nejspíš hlavní důvod, proč jsme dnes vyhráli.“

HC Energie Karlovy Vary - Mountfield HK 3:4

Třetiny: 0:1, 2:1, 1:2



Branky a nahrávky: 31. D. Kaše (Šenkeřík), 37. Hladonik (D. Kaše, Flek), 54. Koblasa (D. Kaše, Šenkeřík) – 17. Hronek (Kevin Klíma), 32. Cingel (Zámorský), 49. Lev (Zámorský, R. Pilař), 51. Lev (R. Pilař)



Karlovy Vary: F. Novotný – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – Hladonik, D. Kaše, Flek – M. Zabloudil, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček

Mountfield HK: Mazanec – Nedomlel (A), Hronek, Šalda, F. Pavlík (A), Jank, Zámorský – R. Pilař, Orsava, Cingel – Kelly Klíma, J. Sklenář, V. Růžička – Smoleňák (C), Perret, Koukal – Kevin Klíma, Lev, M. Zachar – Jergl