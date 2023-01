Hokejisté Energie vstoupili do utkání s Kometou aktivně a fanoušci v KV Areně nečekali na první branku dlouho. Již v 5. minutě se totiž měnilo poprvé skóre zápasu, kdy Petr Koblasa vybojoval kotouč v rohu kluziště a následně jej posunul na Ondřeje Beránka, po jehož přesné ráně z mezikruží šla Energie do vedení.

O dvě minuty později šly Vary do dvoubrankového trháku, když využily přesilovou hru Petrem Koblasou, který si připsal na konto stý extraligový gól. Parádní vystoupení Energie v první třetině podtrhl ve 12. minutě v podobě třetí trefy Ondřej Beránek, pro kterého to byl druhý zásah v utkání.

Tím navíc vyhnal Beránek z branky hostů Čiliaka, kterého nahradil Furch. V téže minutě ještě dokázala Kometa skórovat, když Kristián Pospíšil využil díry v obraně energetiků, dostal se před brankáře Habala, kterého překonal střelou pod víko. Následně zamířil do kabin po úderu do oblasti hlavy a krku karlovarský Tomáš Havlín, a Brno mělo k dispozici pětiminutovou přesilovku, kterou však brankově zúročit nedokázalo.

Ve druhé třetině dal o sobě opět vědět Ondřej Beránek, který měl na dosah třetí branku, když ujel ve vlastním oslabení a jeho projektil cinkl o břevno brněnské svatyně. Následně fauloval ve 33. minutě brněnský Jan Dufek Víta Jiskru, a stejně jako Havlín zamířil předčasně do kabin, Energie tak dostala výhodu pětiminutové přesilové hry.

Karlovarští hokejisté dokázali nabídnutou přesilovku využít, když ránu kapitána Jiřího Černocha od modré dorazil do branky Komety Ondřej Beránek, který dosáhl na hattrick, za což byl odměněn salvou karlovarských čepic, které zasypaly ledovou plochu KV Areny.

Kometa však i přes tříbrankové manko nesložila zbraně a v úvodu závěrečné třetiny snížila na rozdíl dvou branek, když ve 41. minutě po vhazování vystřelil od modré Patrik Fajmon, jehož rána propadla až za Habalova záda. Ve 44. minutě se přiblížilo Brno Varům na rozdíl branky, to Eduard Šalé vypálil zpoza kruhů a puk do karlovarské sítě dorazil Martin Zaťovič.

Kousek od vyrovnání byli hosté o minutu později, kdy střelecký pokus Kollára skončil na tyčce karlovarské branky.

Uklidnění do řad karlovarského výběru přinesla 54. minuta, kdy parádní ránu poslal do horního rohu brněnské branky Tomáš Redlich, který si sjel za kruhy, a Energie Brnu odskočila o dvě branky.

To však dokázalo Brno opět snížit na rozdíl jedné branky, když šlo v 57. minutě do rizika při power-play, a vyplatilo se. Tomáš Vincour při přechodu do útočné třetiny posunul do mezikruží Martinu Zaťovičovi, který přesnou ranou přiblížil Kometu Energii na rozdíl jednoho gólu, to ale bylo ze strany hostů vše a Energie uspěla ve čtvrtém z pěti domácích utkání, ve kterých dosáhla na důležité body.

HLASY TRENÉRŮ

Vojtěch Šik (HC Energie Karlovy Vary): Věděli jsme, jak náročné dva víkendové zápasy budou. Chtěli jsme co nejvíc bodovat, což se nám povedlo a jsme za to rádi. Měli jsme výborný vstup do utkání a získali jsme náskok. Ve druhé třetině jsme si vytvořili pár šancí, ale vstup do závěrečné dvacetiminutovky se nám nepodařil. Soupeř se nás dotlačil a byli jsme pod velkým tlakem. Tomáš Redlich nám pomohl gólem na 5:3 svou individuální akcí. Konečně jsme se trefili v přesilových hrách, které nám v tomto utkání pomohly, což se v dřívějších zápasech nedělo a občas nás to i stálo zápas. Góly v přesilovkách nám hodně pomohly. Jsme rádi za kulisu, která dnes dorazila na zápas.

Jaroslav Modrý (HC Kometa Brno): Měli jsme špatný začátek. Říkali jsme si, že Karlovým Varům se v posledních dvou zápasech podařil vstup do zápasu a připravovali jsme se na to. Místo toho jsme neměli žádný pohyb, nechali jsme si vstřelit gól a udělali jsme dva fauly, protože se nám nehýbaly nohy. Postavili jsme se do těžké situace. Až ve třetí třetině začali víc bruslit, udrželi jsme se na puku. Důrazem jsme se dostali zpět do zápasu. Bylo to o jeden gól, ale pár minut před koncem jsme si nechali vstřelit další branku, která nám ublížila. Je to pořád stejná písnička. Na Spartě jsme odehráli výborné utkání, ve kterém jsme udělali pár chyb a stálo nás to utkání. Dnes jsme mysleli, že to půjde samo. Začátek byl ale hrozný a v tom se musíme zlepšit.

HC Energie Karlovy Vary – HC Kometa Brno 5:4 (3:1, 1:0, 1:3). Branky a nahrávky: 5. O. Beránek (Koblasa), 7. Koblasa (Pulpán, Černoch), 12. O. Beránek (Koblasa, Bartejs), 38. O. Beránek (Černoch), 54. Redlich – 12. Pospíšil, 41. Fajmon (Kollár), 44. Zaťovič (Šalé), 57. Zaťovič (Vincour). Rozhodčí: Veselý, Šindel – Komárek, Gerát. Vyloučení: 3:3. Vyšší tresty: 1:2. Využití: 2:1. Diváci: 3463. Karlovy Vary: Habal – Huttula, Pulpán, Stříteský, Bartejs, Dlapa, Havlín, Rulík – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Kohout – Juusola, Hladonik, Koffer – Redlich, Jiskra, Kofroň. Brno: Čiliak (12. Furch) – Kučeřík, Kundrátek, Ščotka, Fajmon, Ďaloga, Hrbas, Němec – Pospíšil, Holík, Horký – Zaťovič, Kollár, Flek – Raška I, Zbořil, Šalé – Vincour, Süss, Dufek.