„Čekali jsme, jestli Havířov přiveze Rusy. To se nakonec nestalo, a zvolili jsme tedy útočnější taktiku, která se vyplatila,“ pochvaloval si předseda karlovarského klubu Jan Chlubna pozměněnou taktiku. „Soupeř nehrál vyloženě defenzivně, takže to byl poměrně svižný a koukatelný para hokej,“ připomněl Chlubna, co hrálo jeho týmu do karet.

Po první třetině ještě dokázal Havířov držet se Sharks gólový krok, ale v té druhé už se hrálo podle not karlovarského výběru, který šel do trháku 5:1. V závěrečné třetině pak přidali hráči z lázní ještě jednu branku a dovedli duel bez větších starostí do vítězného konce.

„Nepředvedli jsme bezchybný výkon, do budoucna je stále na čem pracovat, ale dali jsme hezké góly a se třemi body proti adeptovi na play-off panuje spokojenost,“ krotil vítěznou euforii šéf SKV Sharks.

SKV Sharks Karlovy Vary – Parahokej Havířov 6:2 (2:1, 3:1, 1:0). Branky a nahrávky: 2. Veselý (Wágner), 10. Zelinka (Veselý, Wágner), 19. Geier (Zelinka), 23. Veselý (Wágner, Geier), 27. Veselý (Wágner), 39. Geier (Wágner) – 12. Kuhli-Lauenstein (Prostředník), 30. Forgo.

Ve druhém vystoupení Žraloci hostili nováčka ligové soutěže Flamingos Ostrava, což měla být jednoznačná záležitost několikanásobného mistra, jenže nebyla. Varáci sice měli od úvodního hvizdu převahu, ale nováček během dvou třetin držel s favoritem para hokejový krok, když držel přijatelný výsledek 3:2.

„Proti nováčkovi ligy to byl souboj s reprezentační jedničkou v jeho bráně. Dvě třetiny se nám nedařilo odskočit na výraznější rozdíl, gólman chytal, trefovali jsme tyče nebo neřešili zakončení ideálně. Navíc jsme po chybách sami inkasovali,“ kroutil nevěřícně hlavou Chlubna. Až v závěrečné třetině dokázali Sharks duel zlomit, když Ostravě nasázeli pět branek, a celkově vyhráli 8:2.

„Až ve třetí třetině se plán povedl a mohli jsme dohrávat v klidu. Pozitivem je, že se kromě tradičních snajprů trefili i sváteční střelci, kteří nejlepšímu gólmanovi Česka nedávají góly každý den,“ našel pozitiva na druhé výhře Chlubna.

SKV Sharks Karlovy Vary – Flamingos Ostrava 8:2 (2:1, 1:1, 5:0). Branky a nahrávky: 4. Jeřábek (Veselý), 8. Veselý (Wágner), 22. Veselý, 35. Zelinka (Veselý), 38. Veselý (Zelinka, Geier), 38. Veselý (Zelinka), 42. Sedláček (Geier, Kovářík), 45. Kovářík (Haas, Sedláček) – 14. Hečko (Němec), 23. Hečko (Bařák).