I druhý gól Třince patřil k těm šťastnějším, když ve 14. minutě Andrej Nestrašil vyslal na Štěpána Lukeše puk, který mu propadl za záda, čehož si všiml dorážející Libor Hudáček, který zařídil hostům dvoubrankové vedení.

Do konce první třetiny však dokázali energetici snížit, když využili přesilovou hru, kterou přetavil v kontaktní branku Tomáš Bartejs. A Energie posléze dokázala ve druhé periodě gólové manko smazat. Ve 27. minutě ujel Martin Kohout po pravé straně a jeho následnou střelu úspěšně za Mazancova záda usměrnil Jozef Baláž.

V závěrečné dvacetiminutovce si však Třinec vzal vedení zpět, když ve 44. minutě využil přesilovou hru, kdy propálil z levého kruhu gólmana Energie svou druhou trefou v duelu Libor Hudáček.

Ve 47. minutě šli Oceláři podruhé v utkání do dvoubrankového trháku, když se tentokrát zapsal do střelecké listiny z dorážky Martin Růžička.

Karlovy Vary posléze pět minut před koncem šly do rizika, když zkusily power--play, ale za to je Východočeši gólově ztrestali, když Patrik Hrehorčák trefil prázdnou branku Energie.

Hned nato navýšil Třinec vedení na rozdíl čtyř branek, po přečíslení dva na jednoho se brankově prosadil Aron Chmielewski, který udělal gólovou tečku za utkáním.

OHLASY TRENÉRŮ



David Bruk (HC Energie Karlovy Vary): První třetina jasně pro Třinec, ve druhé jsme byli myslím lepším týmem, měli jsme lepší pohyb a dokázali jsme proměnit nějaké šance. Třetí třetina začala lépe pro Třinec, soupeř si tam vytvářel šance a proměnil přesilovou hru. Za stavu 2:3 je to zkušený tým, museli jsme otevřít hru a Třinec nás začal trestat. Potom už si jasně pohlídal hru. Nemyslím si, že výsledek odpovídá hře, ale soupeř zaslouženě vyhrál.

Vladimír Országh (HC Oceláři Třinec): S body jsme spokojení. Věděli jsme, že nás ve Varech nečeká nic lehké, měly velmi dobré poslední zápasy. Začali jsme dobře, rychlé dva góly, možná jsme dostali trochu zbytečný gól na konci první třetiny. První polovinu druhé třetiny jsme hráli velmi zle, tam domácí zaslouženě vyrovnali. Hru jsme poté vyrovnali, začali jsme bruslit, být agresivnější, měli jsme několik dobrých šancí do konce druhé třetiny. Ve třetí třetině jsme si pomohli gólem v přesilovce a k tomu jsme přidali další. Postupně se to nabalovalo. Bylo to 6:2, ale nebyl to jednoduchý zápas. Jsme rádi že jsme to zvládli, ale na druhou stranu třeba říct, že jsme měli fázi, jako kdyby kdybychom vypadli z role. To se nám nemůže stávat.

HC Energie Karlovy Vary – HC Oceláři Třinec 2:6 (1:2, 1:0, 0:4). Branky a nahrávky: 20. Bartejs (Pulpán, Černoch), 27. J. Baláž (Kohout) – 7. Buček (Adámek, Jaroměřský), 14. Hudáček (Nestrašil, M. Doudera), 44. Hudáček (Marinčin), 47. M. Růžička (Voženílek, Čukste), 56. Hrehorčák (Dravecký, Nestrašil), 56. Chmielewski (Hrehorčák). Vyloučení: 1:1. Využití: 1:1. Rozhodčí: Horák, Šindel – Brejcha, Gerát. Diváci: 3109. Karlovy Vary: Lukeš – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán, Mikyska – Rachůnek, Gríger, Kružík – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Redlich, Jiskra, Hladonik – Sapoušek, J. Baláž, Kohout. Třinec: Mazanec – M. Doudera, Marinčin, Čukste, J. Jeřábek, Jaroměřský, Adámek, Zahradníček – Voženílek, Roman, M. Růžička – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Hrehorčák, Hrňa – Buček, Dravecký, Kurovský.