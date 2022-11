Hosté dorazili z Prahy v řádně okleštěné sestavě a to se nakonec promítlo i do dění na ledové ploše. První třetina i přes několik šancí skončila bezbrankovým stavem. To až ve druhé periodě zlomili hráči Sharks sparťanské prokletí. Nejprve Radek Zelinka otevřel skóre zpoza branky, za minutu a půl však vyrovnal ranou pod víko nebráněný Jiří Raul. Šancí na karlovarské straně však začalo přibývat a ve 22. minutě si najel před brankoviště Patrik Sedláček a obnovil vedení Sharks.