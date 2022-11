První branky se dočkali diváci v KV Areně až v 17. minutě, kdy souhru s Veselým gólově zúročil Radek Zelinka. Další branky si schovaly Vary do třetí periody. Ve 35. minutě navýšil vedení Sharks mladíček Filip Veselý a v závěru se do střelecké listiny zapsal Karel Wágner a podruhé pak Filip Veselý.

PODÍVEJTE SE: Vary udržely Olomouc na uzdě, dosáhly na devátou výhru

To podstatně zajímavější průběh měl duel se Zlínem. Než se totiž hosté pořádně v KV Areně rozehřáli, inkasovali z první šance domácích, kterou zúročil po individuální akci Filip Veselý, to se psala první minuta. V 8. minutě pak šly Karlovy Vary do dvoubrankového vedení, když se prezentoval úspěšným zásahem kapitán Michal Geier.

O minutu později už to bylo o tři branky, to si srovnal přesně mířidla Radek Zelinka. Hosté však nesložili zbraně a zpět do zápasu je navrátil v 11. minutě zlínský Korman, který využil přesilovou hru. Sharks si sice vytvořili během druhé třetiny další šance, ale ujala se jen jedna, a to na straně Zlína, kdy v 19. minutě snížil po závěru před karlovarskou brankou zlínský kapitán Ligda.

V závěrečné třetině sice navýšil vedení svého týmu na 4:2 Michal Geier, ale hosté dokázali dovést duel po dvou úspěšných ranách Kormana ze 37. a 39. minuty do nerozhodného stavu. O vítězi tak musely rozhodnout samostatné nájezdy, které přetavil v druhý bod v sedmé sérii Filip Veselý, který tak Varům udržel v soutěži i po desátém vystoupení neporazitelnost.

Sharks se tak vyhřívají na první příčce v tabulce, s osmibodovým náskokem před druhou Olomoucí a jedenáctibodovým před třetími Pardubicemi.

SKV Sharks Karlovy Vary – SHK LAPP Zlín 5:4 po sn (3:1, 0:1, 1:2). Branky a nahrávky: 1. Veselý, 8. Geier (Veselý, Karafiát), 9. Zelinka (Geier, Sedláček), 34. Geier (Wágner, Sedláček), rozhodující nájezd Veselý – 11. Korman (Ferenčík, Ligda), 19. Ligda (Joppa), 37. Korman (Ferenčík), 39. Korman (Joppa). Rozhodčí: Suchý, Orel. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Diváci: 38. Sharks: Berger – Wágner, Zelinka, Jeřábek, Veselý, Kovářík, Geier, Sedláček, Karafiát.