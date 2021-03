"Jsme za to hrozně šťastní, a řeknu upřímně, kdyby mi to někdo řekl před zápasem, tak si budu myslet, že je to trošku nadsázka," neskrýval po vítězném utkání v Litoměřicích své emoce kouč Baníku Tomáš Hamara.

"Musím znovu říct to, co říkám celou sezonu a za co jsem určitě pranýřován, ale řeknu to znovu, v našich hráčích je neskutečná síla, v týmu, v soudržnosti, a v Litoměřicích to bylo znovu vidět," dodává sokolovský trenér.

Přitom v noci před zápasem přišel Baník o jednoho z klíčových obránců, Františka Klejnu si stáhli extraligové Karlovy Vary. "Kluci se ale semkli a já jsem pyšnej na to, že stojím na téhle střídačce," pokyvoval Tomáš Hamara.

Úvod utkání od jeho svěřenců nebyl úplně ideální. "Měli jsme trošku nervozní začátek. Je to vlastně první play off pro náš mladý tým v takovéhle soutěži, byli jsme trošičku zakřiknutí. Hrozně nás ale nakopl gól ve vlastním oslabení," líčí Hamara.

Ve druhé části se podařilo přidat druhý gól. "Začali jsme jí pětiminutovou přesilovkou, mohli jsme jí myslím využít lépe, dali jsme tam jeden gól, třetinu jsme ale odehráli dobře," byl spokojen trenér Sokolova.

Ve třetí třetině ale horníci o dvougólový náskok přišli. "Nastoupili jsme do ní se zbytečným respektem. Přestali jsme hrát, začali jsme bránit výsledek. To nebyla vůbec taktika, kterou jsme po hráčích chtěli, ale Litoměřice jsou velmi silný tým, prokázaly to už v základní části. Měli jsme tam snad jednu dvě střely za celou třetinu," přiznal Tomáš Hamara.

V prodloužení si ale po přesné střele Adama Křemena vzali baníkovci zápas zpět. "Nástup do prodloužení to byla zase naše euforie, chtěli jsme to prostě ubojovat. Obrovská radost, obrovská euforie. Klukům musím znovu poděkovat, klukům, kteří se tam vydávaj, blokují střely, tak, jak se má hrát play off. Jsem na ně pyšnej a hrdej," hlásí kouč.

Dnes od 17 hodin se jde v Litoměřicích znovu do boje. "Doufám, že na to navážeme a Litoměřicím to znovu znepříjemníme a budeme jim opět vyrovnaným soupeřem," přeje si před utkáním Tomáš Hamara.