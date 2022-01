Svěřenci karlovarského trenéra Miroslava Hrbka se však postarali o pořádný šok. Na konto si totiž ze dvou duelů s Olomoucí a Pardubicemi připsali pět bodů, čímž ovládli základní část, a do Superfinále jdou z prvního místa.

FOTO: Jsme nohama na zemi, říká k famóznímu podzimu hroznětínský kouč

V prvním duelu nastoupili na ostrovském zimáku hráči Sharks proti Olomouci a nakonec z toho byla jednoznačná záležitost výběru z Karlových Varů, který dosáhl na vítězství 5:1. „Ačkoliv soupeři už o nic nešlo, přistoupil k utkání velmi dobře,“ narážel předseda SKV Sharks Karlovy Vary Jan Chlubna na poslední příčku Olomouce v tabulce. „Na druhou stranu my jsme po celé utkání tahali za delší konec provazu a dařilo se nám i střelecky,“ přidával ke skalpu Olomouce Chlubna.

NAJDETE SE? Běžci vzali útokem Desítku v Bezručáku

To ve druhém duelu už se měla para hokejová družina pod velením Miroslava Hrbka co otáčet, když musela s Pardubicemi během zápasu smazávat dvoubrankové manko. „Ani Pardubicím o nic nešlo, jelikož už měly jistotu čtvrté příčky, která zaručovala účast v bitvě o para hokejový bronz,“ vysvětloval předseda Varů. „Proto dal soupeř šanci hráčům ze svého širšího kádru, ale my nebyli schopni odehrát zápas v klidu,“ vracel se k překvapivému vedení hostů ve druhé třetině.

„Museli jsme dotahovat za stavu 1:3, což se nám nakonec povedlo, ale z naší strany to bylo hodně nervózní,“ oddychl si Chlubna. A měl k tomu řádný důvod. Jeho tým získal po nerozhodném výsledku 3:3 potřebný bod, který mu zajistil účast v Superfinále. Žraloci však zvládli vítězně i následné samostatné nájezdy a byli za to odměněni.

FOTOGALERIE: Zasněžený Běh historickou Kadaní v režii Oplta

„Po dlouhých dvanácti letech jsme získali pohár Romana Herinka pro vítěze základní části,“ řekl již s úsměvem šéf Sharks. O víkendu 28. a 29. ledna se tak Sharks budou prát ve Zlíně v Superfinále o mistrovský titul, ve kterém se jim postaví v dvojutkání Havířov. „Budou to dvě nesmírně těžká utkání, ale chceme uspět,“ dodal Chlubna.