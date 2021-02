Hokejové soutěže mládeže jsou pro tuto sezonu definitivně zrušeny. My po Mariánských Lázních zamíříme do Stadionu Cheb. Jak se na fakt dívají tady? „Tento krok byl asi očekávaný, i když v hloubi duše jsem stále doufal, že od 1. února se soutěže do konce dubna rozjedou, aby každá kategorie odehrála alespoň ještě 12-15 zápasů a dohnalo se lehce zápasové manko,“ říká šéftrenér mládeže chebského klubu Pavel Hlavatý.

Krok je podle něj logickým vyústěním celkové situace. „Jelikož de facto 95 % klubů netrénuje na ledě od začátku října, vyjma těch 2-3 týdnů na přelomu listopadu a prosince, tak jde o pochopitelný krok, protože by každý potřeboval 2-3 týdny na nějakou aklimatizaci a vrácení se do normálu. Bohužel vláda i nadále nechává uzavřená vnitřní sportoviště, tím pádem by to bylo nereálné,“ poukazuje.

Co to konkrétně znamená pro hráče HC Stadion Cheb? „Pro náš klub a naše hráče a hráčky to znamená, že v sezóně 2020/21 už pravděpodobně žádné zápasy nepřidáme. Za poslední utkání se dají brát prosincová utkání 'winter classic'. My máme obrovskou výhodu v malé venkovní ploše. Vlastně od jejího namražení na konci listopadu jsme stále na ledě. I když se neustále mění povolené počty hráčů na ploše, s tím i strávený čas na ledě pro každého jedince, tak se snažíme pracovat na maximum, abychom i přes toto nepříznivé období naše kluky a holky zase o něco posunuli kupředu,“ přibližuje Hlavatý.

Jak v praxi vypadá trénování Stadionu? „Nyní vlastně už od začátku ledna jedeme v modelu čtyři hráči na ledě (ledová plocha je rozdělena na dvě půlky, prakticky se tak trénuje po dvou hráčích pozn. autora). Každá mládežnická kategorie má tři tréninky týdně po 30-40 minutách. Předpokládám, že v tomto modelu asi už tuto sezónu „dobruslíme“, dokud nám malá plocha neroztaje,“ pokračuje šéftrenér mládeže HC Stadion Cheb.

Jak Pavel Hlavatý osobně hodnotí celou nelehkou situaci? „K tomu lze říct pouze to, že je to celé špatně… Když to de facto shrnu, tak od ukončení loňské sezóny v první polovině března se v normálním režimu na ledě fungovalo pouze osm týdnů. A to je za skoro rok sakra málo! Já jsem nesmírně rád za malou plochu a stále velké nadšení kluků do tréninků. I když naprosto chápu, že je to už také tolik nebaví a chybí jim ten klasický tréninkový a zápasový rytmus. Doufám, že od přelomu dubna/května začneme plnohodnotnou letní přípravu a následně od srpna na ledě společně jednotlivá mužstva všech našich kategorií,“ přeje si.

Co bude tento dlouhodobý výpadek znamenat pro mladé hokejisty? „Tento výpadek je obrovský a rozhodně se to netýká pouze hokeje… Bude se to těžce dohánět…,“ říká na závěr šéftrenér mládeže Stadionu Pavel Hlavatý.