„Jsme rádi, že jsme mohli chvilku potrénovat a odpočinout si po tom náročném programu. Zároveň jsme rádi, že se po čtyřech zápasech vracíme do domácí areny před domácí fanoušky,“ říká před zíápasem karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Po čtyřech zápasech na ledech soupeřů se hokejisté karlovarské Energie konečně vrací do KV Arény. Tady v pátek od 17.30 hodin nastoupí proti Motoru České Budějovice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.