Ve druhé dvacetiminutovce padly čtyři branky, když tři z nich měla na svědomí Poruba a jednou se pak radoval Sokolov. V závěrečné dvacetiminutovce si Poruba vedení zkušeně pohlídala a dovedla duel do vítězného konce.

To proti Vsetínu to byla ze strany Baníku jiná hokejová káva. Sokolovu se povedl vstup do duelu, když po necelých dvou minutách se dostal do vedení díky povedené střele Vojtěcha Tomiho. Hned nato Sokolov navýšil náskok brankou ve vlastním oslabení, když se prezentoval nechytatelnou ranou Matěj Zadražil. Ve druhé třetině sice měli hosté ze Vsetína více ze hry, přesto si Sokolov udržel vedení 3:1.

Ve třetí periodě sice Vsetín dokázal vstřelit branku na 2:3, když se poté snažil o vyrovnání, ale na bojovný výkon sokolovských hráčů to nestačilo, a Baník tak zapsal na účet v Chance lize hodně cennou výhru.

HC Baník Sokolov – HC RT TORAX Poruba 2011 2:4 (1:1, 1:3, 0:0). Branky a nahrávky: 16. Baláž (Kverka, Konečný), 26. Krejčí (Konečný, Kverka) – 20. Urbanec (Šoustal), 21. Šoustal (Pšurný, Urbanec), 22. Gřeš (Vachovec), 28. Berisha (Vildumetz, Hudeček). Rozhodčí: Bejček, Jechoutek – Král', Blažek. Vyloučení: 5:2. Využití: 1:2. Diváci: 498. HC Baník Sokolov: Michajlov – Jan Novák, Krejčí, Baláž, Pohl, Weinhold, Rulík, Tomek – Vracovský, Kverka, Konečný – Jurčík, Zadražil, Osmík – Tomi, Ton, Švec – Hauser, Vrhel, Stehlík.

HC Baník Sokolov – VHK ROBE Vsetín 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). Branky a nahrávky: 2. Tomi (Jurčík), 10. Zadražil, 32. Vracovský (Jurčík, Kverka) – 35. Hořanský, 47. Jenáček. Rozhodčí: Zubzanda, Čáp – Belko, Baxa. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 603. HC Baník Sokolov: Cichoň – Jan Novák, Krejčí, Baláž, Pohl, Weinhold, Rulík, Klejna – Vracovský, Kverka, Konečný – Osmík, Zadražil, Hauser – Švec, Jurčík, Tomi – Ton, Vrhel, Stehlík.