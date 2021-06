Po vyřazení české dvacítky na mistrovství světa v Edmontonu měl hned připravené letenky. Z dějiště konání šampionátu zamířil přes čtyři tisíce kilometrů na západ, do svého nového působiště. Městečka Bathurstu v provincii Nový Brunšik. Konečně se mu splnil sen. Hrát v Kanadě.

Začátek nebyl úplně snadný. Soutěž byla přerušena, nováček týmu, karlovarský odchovanec Jan Bednář, zamířil na čtrnáct dní s novými spoluhráči do karantény v hotelu. Bathurští Titáni naskočili do ligy až v březnu, Bednář se svým týmem prošel přes předkolo do play-off, v prvním kole se pak s vyřazovacími boji rozloučili.

Teď je na skok zpátky v Česku, než se znovu vrátí za moře. Objevil se také v přípravě Energie, překvapivě pouze mezi juniory. „Klub mi okamžitě nabídl, že se můžu připojit k jejich letní přípravě. Občas jsem šel na led s juniory, protože áčko trénovalo ráno a já jezdím každý den do Mariánských Lázní, kde mám kondiční trenéry,“ vysvětluje mladý brankář české dvacítky, proč se nevrátil mezi již bývalé extraligové spolubojovníky.

Jeho pobyt v Česku probíhá na dálku pod bedlivým dohledem organizace, která si ho vybrala v draftu pro NHL, Detroitu Red Wings. „Pracují se mnou fakt skvěle,“ pochvaluje si Bednář. „Jsme spolu ve styku prakticky každý den, musím jim posílám videa z toho, co na tréninku děláme,“ prozrazuje.

Janu Bednářovi se tak znovu potvrzuje to, co již odpozoroval v kolébce hokeje. „Celkově se tam řeší spousta drobností okolo hokeje. Spousta malých věcí, které jsou ale strašně důležité,“ poukazuje. „Řekli mi taky, na čem bych měl v létě zapracovat,“ hlásí. Od Detroitu dostal dokonce podrobný plán „s tím, co dělat“.

Ostatně detroitská „rudá křídla“ o svého vyhlídnutého gólmana pečovala i v Bathurstu. To se týkalo mimo jiné stravování. „Jídlo jsem si přizpůsobil právě tomu, co mi poslali z Detroitu. Většinou je to vyvážená strava. K snídani nějaká vajíčka, ovoce. K obědu nějaký salát plus sendvič. A k večeři pak nějaké kuřecí maso a hovězí, většinou s rýží, nebo zase s nějakým salátem,“ odtajňuje stravovací jízdní řád.

Stejné bývá potom v Kanadě jídlo před utkáním. „To je vždycky losos s grilovanou zeleninou,“ hlásí Jan Bednář. Ten tak svůj jídelníček po příchodu do Kanady poupravil. „Strava je trošku jiná, ale mně to vyhovuje. Podle výživového plánu se snažím dbát i o stravu,“ doplňuje na závěr.