Černoch táhne hokejisty Varů do play-off, teď ho čeká mateřská Sparta

Podruhé šli hosté do vedení ve 12. minutě, kdy se gólově prosadil Kousal a v 18. minutě poslal Spartu do dvoubrankového trháku kapitán Řepík. Ještě v téže minutě však dokázala Energie snížit, když se úspěšnou dělovkou prezentoval Koblasa. Podruhé Sparta odskočila Varům na rozdíl dvou branek ve 29. minutě, to se po přečíslení dva na jednoho prosadil Buchtele, to však bylo z gólové stránky ve druhé třetině vše.

Sparťané zlomili definitivně odpor energetiků v závěrečné třetině. Ve 45. minutě se z gólové dorážky po střele Thorrela radoval úspěšný střelec Tomášek, a o minutu později Sparta už vedla o čtyři branky, když převedla pohlednou kombinaci, kterou brankově zúročil svou druhou trefou v duelu Buchtele. V 59. minutě Energie porážku zmírnila, když se po přečíslení prosadil Redlich, ale to bylo v utkání ze strany Energie vše.

1/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 2/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 3/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 4/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 5/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 6/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 7/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 8/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 9/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 10/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 11/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 12/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 13/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 14/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 15/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 16/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 17/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 18/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 19/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 20/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 21/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 22/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 23/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 24/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 25/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 26/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 27/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 28/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 29/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 30/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 31/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 32/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 33/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 34/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 35/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 36/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 37/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 38/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 39/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 40/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 41/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 42/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 43/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 44/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 45/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 46/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 47/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 48/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 49/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 50/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 51/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 52/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 53/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 54/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 55/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 56/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 57/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 58/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6. 59/59 Zdroj: Daniel Seifert Ve 46. kole hokejové Tipsport extraligy nestačila karlovarská Energie na favorizovanou Spartu Praha, které podlehla 3:6.

HC Energie Karlovy Vary – HC Sparta Praha 3:6 (2:3, 0:1, 1:2). Branky a nahrávky: 11. Redlich (Hladonik), 18. Koblasa, 59. Redlich (Kohout, Hladonik) – 5. M. Forman (Kaše), 12. P. Kousal (D. Vitouch, Buchtele), 18. G. Thorell (Řepík, M. Forman), 29. Buchtele (P. Kousal), 45. Tomášek (E. Thorell, Horák), 46. Buchtele (Kempný, P. Kousal). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal – Ondráček, Thuma. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 4 108. Karlovy Vary: Lukeš – Bulka, Rohan, Mikyska, M. Kočí, Stříteský, Havlín, Tůma – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Šmajda, Kružík, Kofroň – Redlich, Hladonik, Kohout – Juusola, Koffer, Mat. Adámek. Sparta Praha: Kořenář – Kempný, Mikliš, Krejčík, Jandus, Moravčík, Polášek, Krutil – Tomášek, Horák, E. Thorell – Řepík, G. Thorell, M. Forman – Buchtele, D. Vitouch, P. Kousal – Konečný, Kaše, Safin.