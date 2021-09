Energii se zatím příliš nedaří vstupy do zápasů, to platí hlavně o posledních víkendových utkáních. „Musíme začít lépe, než se nám teď nepovedlo s Hradcem a Olomoucí, abychom ty zápasy nemuseli otáčet a byli konkurenceschopní celých šedesát minut,“ nabádá na závěr Tomáš Mariška.

Pro Energii to bude poslední domácí zápas před čtyřzápasovou šňůrou po stadionech soupeřů. „Čeká nás velmi nepříjemný soupeř. Kladno hraje hodně fyzický hokej, mají tam spoustu kanadských hráčů,“ upozorňuje před utkáním karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.