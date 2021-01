Ve čtvrtém utkání po svém návratu do Karlových Varů znovu Tomáš Rachůnek najel na své předchozí statistiky. V duelu s Olomoucí si zapsal gólovou asistenci, navíc vstřelil vítěznou branku Energie. „Strašně si toho vážím a vážím si výkonu celého týmu, jak jsme se s tím popasovali, v závěru to otočili a přetlačili silnou Olomouc, toto nás musí nabudit dál,“ říká na úvod útočník Karlových Varů.

Přitom zápas se nevyvíjel příliš dobře. Olomouc dvakrát vedla, když dvakrát využila svou početní výhodu. „Asi jim to zrovna sedlo. Sehráli to dobře, my si na to musíme dávat pozor. Musíme zlepšit jak svoje oslabení, tak svoji přesilovku, protože první dvě třetiny jsme se v přesilovce trápili,“ upozorňuje Tomáš Rachůnek.

Energetici ale dokázali nakonec tradičně nepříjemné utkání otočit ve svůj prospěch. „Některé zápasy tak musíte uhrát, ubojovat, chodit do brány. Taky jsme dali takové góly. Olomouc dobře brání, je agresivní, mají tam fyzicky vyspělé hráče. Jsou to těžké zápasy, a když se dostanou do vedení, je strašně těžké to otáčet,“ poukazuje forvard Energie.

Karlovy Vary se tak během víkendu radovaly hned dvakrát z plného bodového zisku. Po Zlínu se podařilo udolat Olomouc. „Strašně moc jsme chtěli potvrdit výhru nad Zlínem. Ale my chceme vyhrát každý zápas, s kýmkoliv, se Spartou, s Třincem. Tým tady má kvalitu a sílu. Jenom tomu musíme věřit a neustále chtít vítězit. Teď pojedeme ven a chceme na to navázat,“ hlásí Tomáš Rachůnek.

No, ven. Energie míří shodou okolností do Liberce, odkud se Tomáš Rachůnek nedávno vrátil. „Já se na to těším. Máme zápas s kvalitním soupeřem, chceme tam uhrát co nejlepší výsledek a zanechat tam dobrý dojem. Bude to zajímavé, dva týdny nazpátek jsem tam ještě byl,“ připomíná.

Podaří se Tomáši Rachůnkovi mu na ledě Bílých Tygrů opět gólově prosadit? „První zápas s Vítkovicemi byl takový všelijaký, ty poslední zápasy jsme ale hráli dobře, akorát nám to tam nepadalo. Minulý zápas jsme už dali gól, teď znovu. Jsem rád, že jsem se prosadil i já a mohl jsem pomoct k vítězství,“ říká na závěr Tomáš Rachůnek.