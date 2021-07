Konečný verdikt padne v polovině srpna, až budou známy termíny všech hokejových soutěží. Skuhravý je totiž vázán zaměstnáním v HC Energie Karlovy Vary, kde působí u mládeže i na manažerské pozici.

"Vencu jsme oslovili s tím, jestli nám nechce pomoct. On má pořád chuť hrát. Jednáme o jeho učinkování u nás," potvrdil předseda HC Stadion Cheb David Speierl.

"Předběžně jsme se o tom bavili, přesně se domluvíme v srpnu, až budu znát plán na celou sezonu," upřesnil Václav Skuhravý.

"Určitě bych si ale chtěl ještě zahrát, v našem regionu se druholigový Cheb logicky nabízel, uvidíme ještě, jak to bude. Hlavní je, aby moje působení dávalo smysl pro Cheb," poukázala karlovarská legenda. V Energii je Václav Skuhravý po ukončení hráčské kariéry pořádně vytížen. Působení Stadionu Cheb ve druhé lize mu ale samozřejmě neuniklo. "Sleduji to. Je tam navíc spousta kluků, kteří prošli Energií. Je tam mladý tým, znám se i s trenérem," odhaluje svoje poznatky.

Navíc útočník s tisícovkou startů v extralize považuje chebské působení ve druhé lize za přínosné pro celý hokej v karlovarském kraji. "Jsme na jedné ose, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb. Je dobře, že se v Chebu druhá liga hraje. Hráči, kteří se v regionu vychovají, tak se tady mohou uplatnit v extralize, první, nebo druhé lize. Všechny tři kluby by měly být propojené tak, aby to co nejlépe fungovalo. Mladším hráčům by to mělo pomoct v posunu do vyšších soutěží, starší by zase mohli pomáhat klubům v těch nižších," má jasno.