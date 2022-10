Třetina hrůzy. Dynamo doma propadlo s Karlovými Vary

Podruhé se domácí hokejisté radovali ve 23. minutě, to se zapsal do střelecké listiny David Ciencala, který úspěšně ztečoval do karlovarské branky střelu Tomáše Dvořáka. Posléze se navrátila zpět do zápasu Energie, kdy využil ve 32. minutě přesilovou hru Jiří Černoch. Vstřelená branka energetiky pořádně nabudila, a Pardubice měly v závěrečné periodě o práci postaráno.

Nejdříve přišlo na pořad vyrovnání, o které se zasloužil Ondřej Beránek. Třetí trefu Energie pak musel posvětit videorozhodčí, když tentokrát byl úspěšným střelcem Petr Koblasa, který v 52. minutě poslal energetiky poprvé v zápase do vedení.

„To ani nebylo zakončení, možná že jsem to ani nehrál hokejkou. Možná mě to dvakrát trefilo do brusle a oni si to tam nešťastně hodili sami. To bylo pro nás obrovské štěstí,“ řekl ke své brance, která otočila vývoj utkání, útočník Energie.

V závěru zápasu zkusily Pardubice power-play, ale tu jim nechal zhořknout kapitán Varů Tomáš Vondráček, který skóroval po spolupráci s Janem Hladonikem do prázdné svatyně. Energie si tak připsala na účet cenný bodový zisk, který bude chtít rozšířit, a to v pátek 14. října, kdy bude hostit od 17.30 hodin Vítkovice.

HC Dynamo Pardubice – HC Energie Karlovy Vary 2:4 (1:0, 1:1, 0:3). Branky a nahrávky: 20. Radil (A. Musil, Čerešňák), 24. Cienciala (T. Dvořák, Říčka) – 32. Černoch (Vondráček), 49. O. Beránek (Koblasa, Černoch), 52. Koblasa, 58. Vondráček (Hladonik). Rozhodčí: Pilný, Šindel – Brejcha, Hynek. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 7984. Karlovy Vary: Lukeš – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán, Rohan – Rachůnek, Černoch, Kohout – Koblasa, Gríger, O. Beránek – Redlich, Hladonik, Vondráček – Jiskra, J. Baláž, Kružík.