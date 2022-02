Poprvé se puk třepetal v síti v 6. minutě hry, kdy si Jan Pohl od mantinelu sjel mezi kruhy, jeho střelu Kuzněcov dokázal vyrazit, ale puk si našel Jaromír Kverka a dopravil ho do branky.

Ve 14. minutě si připsal i asistenci, posunul totiž kotouč na kmenového hráče Litvínova Ondřeje Jurčíka, jenž střelou pod horní tyčku zvýšil na 2:0.

Kverka dvěma zásahy sestřelil tým Vrchlabí

Druhá třetina měla pomalejší rozjezd, ale po sedmi minutách bylo vidět to, co hokejoví fanoušci vidět chtějí – tedy gól. I když ti sokolovští by se bez něho tentokrát určitě obešli, radovali se z něj totiž domácí. Puk se po jejich vyhraném buly dostal k Jánu Nikovi, jenž přesnou střelou do horního růžku Beranovy klece snížil na rozdíl jedné branky.

22letý Adam Beran si ve 32. minutě vybral slabší chvilku a po nahození z úhlu bylo srovnáno. Mezi střelce se zapsal o čtyři roky mladší Lukáš Pajer. První dějství skončilo 0:2, druhé 2:0. Průběh poslední části zápasu bylo těžké odhadovat.

Nejprve v ní měl dvě velké šance sokolovský Jurčík, ale Kuzněcova se mu překonat nepodařilo. Na druhé straně tomu však bylo jinak, v čase 46:43 si nahození z nulového úhlu od Davida Šafránka srazil Beran do vlastní branky a Středočeši šli do vedení.

Baníku se ale jen minutu poté podařilo zásluhou Jana Pohla srovnat, druhou gólovou přihrávku v utkání si připsal Kverka.

Další gól přišel opět po minutě hry, přesilovku využil tvrdou střelou od modré čáry obránce Zdeněk Čáp a Kolín zase vedl.

V 54. minutě hráli domácí naopak v oslabení, i přesto se ale prosadili zásluhou Martina Štohanzla. Baník tedy padl v Kolíně 3:5.

„Zápas jsme si prohráli sami. Pokud vedeme na soupeřově hřišti 2:0, neměli bychom ztrácet body. Upustili jsme od věcí, které jsme si řekli po první třetině. Do třetí jsme vstoupili výborně, měli jsme dvě vyložené šance, které jsme nevyužili. Poté jsme inkasovali a už se nám nepodařilo zápas zvrátit. Máme tři zápasy na to, abychom si prodloužili sezonu,“ uvedl kouč Západočechů Martin Štrba.

Dnes čeká Baník velice náročná zkouška, zajíždí totiž do Litoměřic. Ty minulý týden porazily Třebíč, ale pak zažily hrůzostrašnou sérii tří zápasů v řadě, z nichž nezískaly ani bod a odnesly si z nich skóre 1:14. Trápit je to ale nijak nemusí, suverénně totiž vedou soutěž a postup do play-off už mají jistý. Utkání 48. kola základní části Chance ligy začne v 17.30 hodin.

SC Harimex Kolín – HC Baník Sokolov 5:3 (0:2, 2:0, 3:1). Branky a nahrávky: 27. Niko (Štohanzl), 32. Pajer (Pinkas, Miškář), 47. Šafránek (Veselý, Král), 49. Čáp (Král, Veselý), 54. Krejčík – 6. Kverka (Pohl), 14. Jurčík (Kverka), 48. Pohl (Kverka, Jurčík). Rozhodčí: Micka, Pilný – Hnát, Blažek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 964.

HC Baník Sokolov: Beran – Rulík, Pohl, Kadeřávek, Novák, Klejna, Vodička, Seemann – Přibyl, Kverka, Jurčík – Tomi, Hašek, Vracovský – Sloboda, Vrhel, Jandus – Prošek, Rohan, Bílek.